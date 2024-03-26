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Франция
26 марта 2024, 12:23 | Обновлено 26 марта 2024, 12:51
924
2

Мощное усиление. Жирона летом хочет подписать игрока ПСЖ

Левен Кюрзава может пополнить состав каталонского клуба

26 марта 2024, 12:23 | Обновлено 26 марта 2024, 12:51
924
2
Мощное усиление. Жирона летом хочет подписать игрока ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Левен Кюрзава

31-летний защитник французского клуба «ПСЖ» Левен Кюрзава покинет команду в следующее трансферное окно.

По информации Fichajes, к бывшему защитнику сборной Франции проявляет интерес «Жирона», которая ищет усиление защиты. Кюрзава также заинтересован в переходе в каталонский клуб, где у него будет возможность реанимировать свою карьеру и даже сыграть в Лиге чемпионов, если подопечные Мичела туда попадут.

В этом сезоне Кюрзава принял участие только в одном матче Лиги 1 за «ПСЖ».

Ранее главный тренер «Жироны» Мичел оценил шансы команды квалифицироваться на следующий сезон в Лигу чемпионов.

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Левен Кюрзава ПСЖ трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 Жирона
Источник Fichajes.net
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ViAn
Керівництво Жирони вже знає гравців, яких втратить. І починає шукати тих, хто прийде на заміну. Втрати будуть великими. Мінімум 4 гравця старту залишать Жирону. І далеко не всі з них за гроші, бо грають в оренді, як той же Савіньо. Дані Блінд суттєво посилив Жирону. Класний, досвідчений гравець. Курзава - теж гравець високого рівня, але конкуренція в ПСЖ на флангах захисту величезна. Для Жирони велике питання - чи буде ЛЧ наступного року, чи буде збережений тренерський штаб... Від цих моментів залежатиме подальший розвиток і перспективи.
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Sheva19
В 31 год это підсилення?
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