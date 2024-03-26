Мощное усиление. Жирона летом хочет подписать игрока ПСЖ
Левен Кюрзава может пополнить состав каталонского клуба
31-летний защитник французского клуба «ПСЖ» Левен Кюрзава покинет команду в следующее трансферное окно.
По информации Fichajes, к бывшему защитнику сборной Франции проявляет интерес «Жирона», которая ищет усиление защиты. Кюрзава также заинтересован в переходе в каталонский клуб, где у него будет возможность реанимировать свою карьеру и даже сыграть в Лиге чемпионов, если подопечные Мичела туда попадут.
В этом сезоне Кюрзава принял участие только в одном матче Лиги 1 за «ПСЖ».
Ранее главный тренер «Жироны» Мичел оценил шансы команды квалифицироваться на следующий сезон в Лигу чемпионов.
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