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Испания
23 марта 2024, 17:14 |
558
3

Тренер Жироны: «Я не волнуюсь по поводу квалификации в Лигу чемпионов»

Мичел высказался о главной цели на сезон

23 марта 2024, 17:14 |
558
3
Тренер Жироны: «Я не волнуюсь по поводу квалификации в Лигу чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел оценил шансы команды квалифицироваться на следующий сезон в Лигу чемпионов.

«Я не волнуюсь по поводу квалификации в Лигу чемпионов. Команда проводит фантастический сезон и я полностью доверяю своим футболистам, они сейчас отлично тренируются. Также я доверяю нашей раздевалке. Мы способны выйти в Лигу чемпионов», – сказал Мичел.

Сейчас «Жирона» занимает в Ла Лиге третье место и опережает идущего пятым мадридский «Атлетико» на семь очков.

Ранее главный тренер «Жироны» прокомментировал безголевую серию Артема Довбика в Ла Лиге.

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Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Источник L'Esportiu
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Комментарии 3
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Первый Среди Равных
Важко Жироні, вона в кожному матчі грає вдесятьох, 10 футболістів + бесполєзне дерево на вістрі атаки. Важко грати без нападаючого, надія на ветерана Стуані, потрібно випускати його, ще юний талант Савіо може бути тим, хто буде робити різницю і допоможе втриматися в зоні ЛЧ. 
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0
Max-Morlock
99,99%
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0
adidas777
Якийсь сюр!  
Коли Жирона грала реально класно, він відхрещувався як від біса від питань про ЛЧ.  
Коли Жирона грає зараз у повне гавно, він заговорив про ЛЧ...Цирк!
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-1
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