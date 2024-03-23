Тренер Жироны: «Я не волнуюсь по поводу квалификации в Лигу чемпионов»

Главный тренер «Жироны» Мичел оценил шансы команды квалифицироваться на следующий сезон в Лигу чемпионов.

«Я не волнуюсь по поводу квалификации в Лигу чемпионов. Команда проводит фантастический сезон и я полностью доверяю своим футболистам, они сейчас отлично тренируются. Также я доверяю нашей раздевалке. Мы способны выйти в Лигу чемпионов», – сказал Мичел.

Сейчас «Жирона» занимает в Ла Лиге третье место и опережает идущего пятым мадридский «Атлетико» на семь очков.

Ранее главный тренер «Жироны» прокомментировал безголевую серию Артема Довбика в Ла Лиге.