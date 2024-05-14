Перес дал важное обещание Мендешу перед продлением контракта Лунина

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Вчера испанское издание Relevo сообщило, что Лунин согласился подписать новый контракт до 2029 года. Сообщается, что во время переговоров о продлении соглашения президент «Реала» Флорентино Перес пообещал агенту Лунина Жорже Мендешу, что «сливочные» не будут противиться, если Лунин получит соблазнительное предложение от другого клуба и решит покинуть «галактикос».

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 30 матчей, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее Лунин прокомментировал камбек Куртуа и то, что Тибо может сыграть в финале ЛЧ.