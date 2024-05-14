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  4. Запоздалая справедливость? Левандовски может получить Золотой мяч-2020
Испания
14 мая 2024, 17:22 | Обновлено 14 мая 2024, 17:26
2261
4

Запоздалая справедливость? Левандовски может получить Золотой мяч-2020

В 2020 году вручение награды отменили

14 мая 2024, 17:22 | Обновлено 14 мая 2024, 17:26
2261
4
Запоздалая справедливость? Левандовски может получить Золотой мяч-2020
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Французское издание France Football рассматривает возможность вручения Золотого мяча 2020 году Роберту Левандовски. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, окончательное решение France Football примет завтра, 15 мая.

Напомним, в 2020 году вручение Золото мяча было отменено из-за пандемии коронавируса. В том году был перенесен Евро-2020, однако все главные клубные турниры были разыграны.

В сезоне 2019/2020 Левандовски забил 55 голов и сделал 10 ассистов в 47 матчах за «Баварию», выиграв с клубом Лигу чемпионов и Бундеслигу.

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Роберт Левандовски Золотой мяч France Football
Олег Дидух Источник: Sport.es
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Комментарии 4
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luceorius
 Той випадок, коли краще пізно, ніж ніколи.
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+5
antt
От це нормально, а то гравець грає, але ніби щось забув в минулому.  Але вже таких результатів як в Баварії не зможе здобути. А ні бути кращим гравцем, а не грати в кращій команді ліги чемпіонів чи національного (читай іспанського) чемпіонату. Навіть краще. Бачу ні він ні Белінгем цього вікенду не відзначилися, як і в Довбик, що в плюс нашому гравцю.
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+2
Джей Гетсбі
А як же пессі? Дайте йому,бо він нічого не виграв у 20му
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+1
Ron Noiill
Подумають і дадуть напічканому з дитинства препаратами гному, за важливий внесок у світовий футбол . Ось побачите, рано чи пізно ще розсекретять на яких він препаратах сидів і скільки барса і кому платила за приховування цієї інформації.
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-1
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