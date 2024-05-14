Запоздалая справедливость? Левандовски может получить Золотой мяч-2020

Французское издание France Football рассматривает возможность вручения Золотого мяча 2020 году Роберту Левандовски. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, окончательное решение France Football примет завтра, 15 мая.

Напомним, в 2020 году вручение Золото мяча было отменено из-за пандемии коронавируса. В том году был перенесен Евро-2020, однако все главные клубные турниры были разыграны.

В сезоне 2019/2020 Левандовски забил 55 голов и сделал 10 ассистов в 47 матчах за «Баварию», выиграв с клубом Лигу чемпионов и Бундеслигу.