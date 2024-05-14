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  4. Руни обвинил игроков Манчестер Юнайтед в симуляции травм
Англия
14 мая 2024, 16:36 |
269
0

Руни обвинил игроков Манчестер Юнайтед в симуляции травм

По мнению легенды, футболисты хотят подготовиться к Евро-2024

14 мая 2024, 16:36 |
269
0
Руни обвинил игроков Манчестер Юнайтед в симуляции травм
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Руни

Легендарный экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни считает, что ряд игроков команды симулируют травмы, чтобы лучше подготовиться к Евро-2024:

«В этой команде есть несколько очень хороших игроков, но их выступления не соответствуют требованиям. Посмотрите на травмы, которые они получили. Некоторые из этих игроков могут играть. 100%. У вас впереди чемпионат Европы, финал Кубка Англии.

Поскольку сейчас они немного устали, игрокам легко остаться в стороне, а затем вернуться к финалу и подготовиться к чемпионату Европы. Я сам видел это на протяжении многих лет. Я просто думаю, что игроки, которые были травмированы, на данный момент не заслужили никакой похвалы, и тренер примет за это всю вину».

Вчера Руни резко раскритиковал «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Арсенала» (0:1).

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Уэйн Руни Манчестер Юнайтед Евро-2024 травма
Олег Дидух Источник: The Telegraph
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