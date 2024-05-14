Энцо ФЕРНАНДЕС: «Когда я пришел в Челси, в клубе был беспорядок»

Аргентинский полузащитник «Челси» Энцо Фернандес рассказал о важности работы главного тренера Маурисио Почеттино, который возглавил команду прошлым летом:

«Когда я только пришел в «Челси», в клубе был беспорядок, слишком много игроков. Почеттино привнес в команду порядок, идентичность, другую рабочую философию. И для игроков все изменилось в положительную сторону. Команда стала более серьезной и трудолюбивой».

Напомним, в апреле Энцо Фернандес перенес операцию и в нынешнем сезоне больше не сыграет. Аргентинец перешел в «Челси» в январе 2023 года.