В пятый раз подряд. Мбаппе – игрок сезона в Лиге 1
Форвард «ПСЖ» снова получил награду
Вчера вечером состоялась церемония награждения лучших игроков сезона 2023/2024 во французской Лиге 1.
MVP сезона в пятый раз подряд был признан форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Продлить свою серию форвард не сможет, поскольку покинет свой клуб ближайшим летом в статусе свободного агента.
В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 27 голов и 7 ассистов в 29 матчах Лиги 1.
Кроме этого, представители «ПСЖ» забрали еще две награды: Джанлуиджи Доннарумма был признан лучшим вратарем, а Варрен Заир-Эмери – лучшим молодым игроком.
Еще две награды достались представителям «Бреста». Лучшим тренером признан Эрик Руа, а автором лучшего гола – Камори Думбия.
Kylian Mbappé, UNFP Player of the Season! 🏅⚽ pic.twitter.com/PGTiy219Fu— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) May 13, 2024
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