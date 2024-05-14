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  4. В пятый раз подряд. Мбаппе – игрок сезона в Лиге 1
Франция
14 мая 2024, 15:29 |
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В пятый раз подряд. Мбаппе – игрок сезона в Лиге 1

Форвард «ПСЖ» снова получил награду

14 мая 2024, 15:29 |
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В пятый раз подряд. Мбаппе – игрок сезона в Лиге 1
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Вчера вечером состоялась церемония награждения лучших игроков сезона 2023/2024 во французской Лиге 1.

MVP сезона в пятый раз подряд был признан форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Продлить свою серию форвард не сможет, поскольку покинет свой клуб ближайшим летом в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 27 голов и 7 ассистов в 29 матчах Лиги 1.

Кроме этого, представители «ПСЖ» забрали еще две награды: Джанлуиджи Доннарумма был признан лучшим вратарем, а Варрен Заир-Эмери – лучшим молодым игроком.

Еще две награды достались представителям «Бреста». Лучшим тренером признан Эрик Руа, а автором лучшего гола – Камори Думбия.

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Килиан Мбаппе ПСЖ Лига 1 (Франция) Джанлуиджи Доннарумма Варрен Заир-Эмери Брест (Франция)
Олег Дидух Источник: Лига 1
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