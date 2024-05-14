В пятый раз подряд. Мбаппе – игрок сезона в Лиге 1

Вчера вечером состоялась церемония награждения лучших игроков сезона 2023/2024 во французской Лиге 1.

MVP сезона в пятый раз подряд был признан форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Продлить свою серию форвард не сможет, поскольку покинет свой клуб ближайшим летом в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 27 голов и 7 ассистов в 29 матчах Лиги 1.

Кроме этого, представители «ПСЖ» забрали еще две награды: Джанлуиджи Доннарумма был признан лучшим вратарем, а Варрен Заир-Эмери – лучшим молодым игроком.

Еще две награды достались представителям «Бреста». Лучшим тренером признан Эрик Руа, а автором лучшего гола – Камори Думбия.