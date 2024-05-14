Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Русин останется в Сандерленде
Англия
14 мая 2024, 13:58 | Обновлено 14 мая 2024, 14:07
1273
0

Русин останется в Сандерленде

Игрок не планирует менять клуб

14 мая 2024, 13:58 | Обновлено 14 мая 2024, 14:07
1273
0
Русин останется в Сандерленде
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

25-летний форвард Назарий Русин останется в «Сандерленде» на следующий сезон. По информации Sport.ua, сообщение об интересе «Карпат» к игроку не соответствует действительности.

По нашим данным, между игроком и «Карпатами» не было никаких контактов. На сегодня «Сандерленд» не готов рассматривать никаких вариантов с арендой и полностью рассчитывает на игрока в следующем сезоне.

Сам Русин тоже хочет остаться в Англии, где уже прошел процесс адаптации и к нему приехала жена с ребенком. Игрок планирует провести предсезонные сборы с командой и завоевать место в основном составе команды.

Назарий Русин перешел в «Сандерленд» из «Зари» за 2.5 млн евро. В нынешнем сезоне провел в Чемпионшипе 21 матч, в которых забил два гола и сделал один ассист.

По теме:
Игорь ПЕРДУТА: «Ворскла хочет доказать, что в Кубке свои законы»
Герман ПЕНЬКОВ: «Колос мог создать нам проблемы»
Динамо интересуется вингером Днепра-1
Назарий Русин инсайд Сандерленд
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фридман прокомментировал скандальные слова Коломойского об игроках Днепра
Футбол | 14 мая 2024, 14:03 1
Фридман прокомментировал скандальные слова Коломойского об игроках Днепра
Фридман прокомментировал скандальные слова Коломойского об игроках Днепра

Коммерческий директор «Днепра-1» считает, что олигарха неправильно поняли

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 14 мая 2024, 08:00 1
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет в Чехии

Стало известно, где Динамо будет играть матчи еврокубков в следующем сезоне
Футбол | 14.05.2024, 06:59
Стало известно, где Динамо будет играть матчи еврокубков в следующем сезоне
Стало известно, где Динамо будет играть матчи еврокубков в следующем сезоне
ВИДЕО. Команды Усика и Фьюри устроили стычку. Отец Тайсона травмировался
Бокс | 13.05.2024, 16:33
ВИДЕО. Команды Усика и Фьюри устроили стычку. Отец Тайсона травмировался
ВИДЕО. Команды Усика и Фьюри устроили стычку. Отец Тайсона травмировался
Как выглядит таблица Ла Лиги после ничьей Жироны и победы Барселоны?
Футбол | 14.05.2024, 07:30
Как выглядит таблица Ла Лиги после ничьей Жироны и победы Барселоны?
Как выглядит таблица Ла Лиги после ничьей Жироны и победы Барселоны?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Победа Канады, Латвия снова выиграла в овертайме
ЧМ по хоккею. Победа Канады, Латвия снова выиграла в овертайме
12.05.2024, 20:03 1
Хоккей
«Ходячий злодей». Фанаты по всему миру отреагировали на победу Ломаченко
«Ходячий злодей». Фанаты по всему миру отреагировали на победу Ломаченко
12.05.2024, 11:25
Бокс
Ломаченко нокаутировал Камбососа в 11-м раунде и стал чемпионом мира IBF
Ломаченко нокаутировал Камбососа в 11-м раунде и стал чемпионом мира IBF
12.05.2024, 08:15 169
Бокс
«Я не видел, чтобы ты сильно потел». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
«Я не видел, чтобы ты сильно потел». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
12.05.2024, 20:13 3
Футбол
Лунин высказался о камбеке Куртуа и возможном выходе Тибо в финале ЛЧ
Лунин высказался о камбеке Куртуа и возможном выходе Тибо в финале ЛЧ
13.05.2024, 07:22
Футбол
Стали известны 20 команд из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25
Стали известны 20 команд из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25
13.05.2024, 07:01 2
Футбол
Камбосос высмеял оправдания Лопеса: «Лома не дрался с тобой с травмой?»
Камбосос высмеял оправдания Лопеса: «Лома не дрался с тобой с травмой?»
13.05.2024, 10:52
Бокс
Список бомбардиров Ла Лиги после дубля главного преследователя Довбика
Список бомбардиров Ла Лиги после дубля главного преследователя Довбика
14.05.2024, 07:59 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем