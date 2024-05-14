25-летний форвард Назарий Русин останется в «Сандерленде» на следующий сезон. По информации Sport.ua, сообщение об интересе «Карпат» к игроку не соответствует действительности.

По нашим данным, между игроком и «Карпатами» не было никаких контактов. На сегодня «Сандерленд» не готов рассматривать никаких вариантов с арендой и полностью рассчитывает на игрока в следующем сезоне.

Сам Русин тоже хочет остаться в Англии, где уже прошел процесс адаптации и к нему приехала жена с ребенком. Игрок планирует провести предсезонные сборы с командой и завоевать место в основном составе команды.

Назарий Русин перешел в «Сандерленд» из «Зари» за 2.5 млн евро. В нынешнем сезоне провел в Чемпионшипе 21 матч, в которых забил два гола и сделал один ассист.