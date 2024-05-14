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Ролан Гаррос
14 мая 2024, 13:40 | Обновлено 14 мая 2024, 13:41
337
0

Второй номер рейтинга ATP может пропустить Ролан Гаррос

Янник Синнер не успевает восстановиться перед грунтовым мейджором

14 мая 2024, 13:40 | Обновлено 14 мая 2024, 13:41
337
0
Второй номер рейтинга ATP может пропустить Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист Янник Синнер колеблется, участвовать ли в Ролан Гаррос из-за травмы бедра. Врачи советуют второй ракетке мира воздержаться от участия, поскольку незавершенное лечение может иметь негативные последствия.

Сейчас спортсмен находится в Турине, где активно проводит реабилитацию под руководством медицинского штаба. По информации источника, с высокой долей вероятности он решит не рисковать и пропустить турнир.

Тем временем, его конкурент, испанец Карлос Алькарас, также работает над возвращением к игре после травмы предплечья. Вопрос, кто из них первый восстановится и вернется на корт, остается открытым.

Отметим, что Синнер имеет неплохие шансы стать первой ракеткой мира после Ролан Гаррос, даже не выходя на корт.

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Янник Синнер Ролан Гаррос 2024 рейтинг ATP
Владимир Клепач Источник: La Gazzetta dello Sport
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