Второй номер рейтинга ATP может пропустить Ролан Гаррос
Янник Синнер не успевает восстановиться перед грунтовым мейджором
Итальянский теннисист Янник Синнер колеблется, участвовать ли в Ролан Гаррос из-за травмы бедра. Врачи советуют второй ракетке мира воздержаться от участия, поскольку незавершенное лечение может иметь негативные последствия.
Сейчас спортсмен находится в Турине, где активно проводит реабилитацию под руководством медицинского штаба. По информации источника, с высокой долей вероятности он решит не рисковать и пропустить турнир.
Тем временем, его конкурент, испанец Карлос Алькарас, также работает над возвращением к игре после травмы предплечья. Вопрос, кто из них первый восстановится и вернется на корт, остается открытым.
Отметим, что Синнер имеет неплохие шансы стать первой ракеткой мира после Ролан Гаррос, даже не выходя на корт.
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