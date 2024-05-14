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  4. Игорь ПЕРДУТА: «Ворскла хочет доказать, что в Кубке свои законы»
Украина. Премьер лига
14 мая 2024, 13:13 | Обновлено 14 мая 2024, 13:17
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1

Игорь ПЕРДУТА: «Ворскла хочет доказать, что в Кубке свои законы»

Капитан полтавчан – о предстоящем финале против «Шахтера»

14 мая 2024, 13:13 | Обновлено 14 мая 2024, 13:17
190
1
Игорь ПЕРДУТА: «Ворскла хочет доказать, что в Кубке свои законы»
ФК Ворскла. Игорь Пердута

15 мая в Ровно состоится финал Кубка Украины, в котором будут играть футболисты «Ворсклы» и «Шахтера».

Полтавчане прибыли в Ровно вчера вечером и капитан команды Игорь Пердута в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился своими ожиданиями от завтрашней битвы за почетный приз:

- Приехали в боевом составе, в обойме есть Владимир Чеснаков, который долгое время не выступал. Сегодня запланирована предигровая тренировка, надеюсь, подойдем к матчу в надлежащих игровых кондициях.

- В чемпионате УПЛ «Ворскла» потерпела 5 поражений подряд. Не скажется ли эта серия неудач на психологическом состоянии полтавских футболистов?
- Не думаю. Во-первых, это разные турниры. Во-вторых, я не считаю, что эти последние поражения были по игре. Да, случались досадные ошибки, где-то фарт был на стороне соперников, но, надеюсь, что после анализа сделали правильные выводы.

- Пожалуй, излишне говорить, что в финале фаворитом будет «Шахтер», который несколько дней назад оформил очередное чемпионство?
- Не стоит дискутировать на эту тему. Мы просто будем пытаться доказать, что у кубкового турнира есть свои законы, – сказал Пердута.

Напомним, что в среду, 15 мая, состоится финальный матч Кубка Украины по футболу, в котором сыграют полтавская «Ворскла» и донецкий «Шахтер». Смотреть онлайн. LIVE трансляция.

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инсайд Игорь Пердута Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Ворскла Полтава Ворскла - Шахтер
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 1
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Ron Noiill
Він шо прикалується? Запам'ятай синок , в українському футболі тільки один закон - це закон імені рінаха гамнолідовіча " шаХрай повинен вигравати будь якими методами".
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