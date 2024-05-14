ВИДЕО. После матча Второй лиги в Виннице арбитр получил по лицу

11 мая состоялся матч 28 тура чемпионата Украины по футболу среди команд Второй лиги, в котором винницкая «Нива» ожидаемо проиграла ФК «ЮКСА» (1:3) – одному из лидеров чемпионата.

После завершения встречи один из работников винницкого клуба ударил в лицо арбитра Артема Артеменко. По всей видимости, хозяевам не понравилось качество судейства в этой встрече.

Интересно, что арбитр показал игрокам гостей 5 желтых карточек, а хозяевам всего одну. Но в компенсированное время ко второму тайму Артеменко удалил ассистента главного тренера «Нивы» Ивана Кривошеенко (известного в прошлом игрока УПЛ), который в этот день праздновал 40-летие.