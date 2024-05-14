Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-девушка Вербича: «Загулы и вечеринки были его стилем жизни»
Украина. Премьер лига
14 мая 2024, 12:31 | Обновлено 14 мая 2024, 13:23
2166
4

Экс-девушка Вербича: «Загулы и вечеринки были его стилем жизни»

Альвина Царенко рассказала о разгульном образе жизни бывшего игрока «Динамо»

14 мая 2024, 12:31 | Обновлено 14 мая 2024, 13:23
2166
4
Экс-девушка Вербича: «Загулы и вечеринки были его стилем жизни»
ФК Динамо Киев. Беньямин Вербич

Альвина Царенко, экс-девушка словенского футболиста Беньямина Вербича, рассказала о разгульном образе жизни бывшего игрока киевского «Динамо».

– Каким папой был Беньямин? Изменилось ли что-то в отношениях с рождением ребенка?

– Ничего не изменилось, когда родился сын. Не могу сказать, что он много времени уделял ребенку.

– В конце сентября 2022 года в соцсетях вы подтвердили, что ваш избранник якобы действительно неподобающим образом вел себя в расположении национальной сборной. Речь о загуле и измене. Откуда эта история берет начало и что на самом деле произошло?

– На самом деле эти вечеринки и загулы были системой. Можно сказать, что его стилем жизни. Я занимаюсь сыном, а он где-то с неизвестными людьми и в нетрезвом состоянии. Меня беспокоили его плохие привычки. Беспокоила агрессия в мою сторону, которая тогда уже переходила все рамки. Мне нужно было об этом говорить.

– После этой истории к Вербичу не было применено никаких дисциплинарных санкций ни со стороны клуба, ни со стороны Футбольного союза Словении, поэтому это обстоятельство поставило под сомнение вашу версию. Прокомментируйте.

– У него в «Панатинаикосе» были штрафы как за дисциплинарные нарушения, так и другие ситуации, даже не связанные со мной. О чем-то они умалчивали, а кое-что все же написали греческие издания.

Ранее Альвина Царенко рассказала об угрозах со стороны фанатов «Панатинаикоса».

По теме:
Бывшая Вербича рассказала об истории его фото с трансгендером
Роман ВАНТУХ: «Считаю, что Бражко сильнее Степаненко»
Владимир МАХАНЬКОВ: «Кривой Рог заслуживает эту команду»
Беньямин Вербич Альвина Царенко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев lifestyle
Дмитро Вербинський Источник
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Видел и хуже». Фьюри оценил драку своего отца с командой Усика
Бокс | 13 мая 2024, 18:29 1
«Видел и хуже». Фьюри оценил драку своего отца с командой Усика
«Видел и хуже». Фьюри оценил драку своего отца с командой Усика

Тайсон не впечатлен раной на голове отца

Усик отреагировал на драку его команды с отцом Фьюри
Бокс | 14 мая 2024, 07:37 1
Усик отреагировал на драку его команды с отцом Фьюри
Усик отреагировал на драку его команды с отцом Фьюри

В результате схватки Джон Фьюри, отец Тайсона, разбил лоб

Упустила 3 матчбола. Свитолина проиграла Соболенко на супертурнире в Риме
Теннис | 14.05.2024, 01:50
Упустила 3 матчбола. Свитолина проиграла Соболенко на супертурнире в Риме
Упустила 3 матчбола. Свитолина проиграла Соболенко на супертурнире в Риме
Тоттенхэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 14.05.2024, 13:31
Тоттенхэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Тоттенхэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Динамо интересуется вингером Днепра-1
Футбол | 14.05.2024, 11:24
Динамо интересуется вингером Днепра-1
Динамо интересуется вингером Днепра-1
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Владислав Рейский
А в начале он прям был приленый семьянин и тут вдруг такое? Кукла силиконовая клюнула на бабло, но тут оказалось побочка)
Ответить
+2
Виктор Войцеховский
Ахаа. Милая, ты ж ему не жена, потому это его личное дело с кем и как проводить время. Ты знала на что подписываешься. А подписывалась ты на бабки. А любви до гроба никто тебе и не обещал
Ответить
+2
potemkin78
посмотрел её фото, там было всё по любви, к Бали
Ответить
0
Mac_Gyver
Бачили очі що купували. А тому йди куди подалі.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я не видел, чтобы ты сильно потел». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
«Я не видел, чтобы ты сильно потел». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
12.05.2024, 20:13 3
Футбол
Лунин принял решение о будущем и уже сообщил об этом Реалу
Лунин принял решение о будущем и уже сообщил об этом Реалу
13.05.2024, 11:59 30
Футбол
ЧМ по хоккею. Финляндия забросила 8 шайб, разгром от Словакии
ЧМ по хоккею. Финляндия забросила 8 шайб, разгром от Словакии
12.05.2024, 15:52
Хоккей
Хейни отреагировал на желание Джервонты Дэвиса подраться с Ломаченко
Хейни отреагировал на желание Джервонты Дэвиса подраться с Ломаченко
12.05.2024, 16:59 3
Бокс
Камбосос высмеял оправдания Лопеса: «Лома не дрался с тобой с травмой?»
Камбосос высмеял оправдания Лопеса: «Лома не дрался с тобой с травмой?»
13.05.2024, 10:52
Бокс
Мбаппе подрался с президентом ПСЖ перед матчем с Тулузой
Мбаппе подрался с президентом ПСЖ перед матчем с Тулузой
13.05.2024, 20:52 24
Футбол
Лунин высказался о камбеке Куртуа и возможном выходе Тибо в финале ЛЧ
Лунин высказался о камбеке Куртуа и возможном выходе Тибо в финале ЛЧ
13.05.2024, 07:22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем