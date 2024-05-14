Экс-девушка Вербича: «Загулы и вечеринки были его стилем жизни»

Альвина Царенко, экс-девушка словенского футболиста Беньямина Вербича, рассказала о разгульном образе жизни бывшего игрока киевского «Динамо».

– Каким папой был Беньямин? Изменилось ли что-то в отношениях с рождением ребенка?

– Ничего не изменилось, когда родился сын. Не могу сказать, что он много времени уделял ребенку.

– В конце сентября 2022 года в соцсетях вы подтвердили, что ваш избранник якобы действительно неподобающим образом вел себя в расположении национальной сборной. Речь о загуле и измене. Откуда эта история берет начало и что на самом деле произошло?

– На самом деле эти вечеринки и загулы были системой. Можно сказать, что его стилем жизни. Я занимаюсь сыном, а он где-то с неизвестными людьми и в нетрезвом состоянии. Меня беспокоили его плохие привычки. Беспокоила агрессия в мою сторону, которая тогда уже переходила все рамки. Мне нужно было об этом говорить.

– После этой истории к Вербичу не было применено никаких дисциплинарных санкций ни со стороны клуба, ни со стороны Футбольного союза Словении, поэтому это обстоятельство поставило под сомнение вашу версию. Прокомментируйте.

– У него в «Панатинаикосе» были штрафы как за дисциплинарные нарушения, так и другие ситуации, даже не связанные со мной. О чем-то они умалчивали, а кое-что все же написали греческие издания.

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