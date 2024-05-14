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Украина. Премьер лига
14 мая 2024, 11:45 | Обновлено 14 мая 2024, 11:53
376
1

Блогер-журналист заявил о простимулированном матче в УПЛ

Игорь Цыганык – о поединке 28-го тура «Заря» – «Верес»

14 мая 2024, 11:45 | Обновлено 14 мая 2024, 11:53
376
1
Блогер-журналист заявил о простимулированном матче в УПЛ
УПЛ

Видеоблогер и журналист Игорь Цыганык признался в наличие информации о том, что «Заря» в матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги с «Вересом» (1:1) была простимулирована харьковским «Металлистом 1925».

«Я сегодня очень внимательно смотрел за поединком «Заря» – «Верес». «Заря» была очень вдохновлена. Оно очень просто, потому что «Металлист 1925» простимулировал «Зарю» и были обещаны определенные, скажем так, поощрения для этой команды.

Опять же мы говорим о стимуляции. У нас стимулирует «Динамо», у нас стимулирует «Шахтер». А без денег можно играть? «Заря» может играть просто без денег? Может отобрать честно очки для своих болельщиков? У нас деньги управляют футболом. Деньги. И мы теряем суть футбола», – заявил Цыганык в одном из своих видео.

В таблице УПЛ за 2 тура до завершения сезона «Металлист 1925» и «Минай» имеют по 22 очка, но закарпатцы находятся впереди по лучшим дополнительным показателям. «Верес» имеет 24 пункта, «Оболонь» – 26. Все эти команды составляют группу аутсайдеров кампании.

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Игорь Цыганык Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Верес Ровно
Юрій Остроумов Источник: FootballHub
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potemkin78
скатился то как, теперь он блогер
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