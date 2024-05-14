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  4. Реал может продать Лунина после продления контракта. Стала известна причина
Испания
14 мая 2024, 11:06 |
2764
5

Реал может продать Лунина после продления контракта. Стала известна причина

Украинский вратарь в ближайшее время подпишет с «галактикос» контракт до 2029 года

14 мая 2024, 11:06 |
2764
5
Реал может продать Лунина после продления контракта. Стала известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Вчера испанское издание Relevo сообщило, что Лунин согласился подписать новый контракт до 2029 года. Руководство и тренерский штаб «Реала» довольны Луниным. Отмечается, что «Реал» рассмотрит трансфер украинца в будущем только при условии, что Андрей полностью проиграет конкуренцию Тибо Куртуа и если «галактикос» будет предложена сумма за трансфер Лунина в размере 30 миллионов евро.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 30 матчей, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее Лунин прокомментировал камбек Куртуа и то, что Тибо может сыграть в финале ЛЧ.

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чемпионат Испании по футболу продление контракта Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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micha(ZAKARPATTJA)
Нереально крутий серіал. Кожна серія – інтрига
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+4
zhevasil
Только если он проиграет конкуренцию и сядит на лавку, за него никто 30 лямов за лавочника не дасть. С лавки он и за сборную особо не играл.
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+1
potemkin78
а у него будет шанс? Анчалоти же сказал что в оставшихся матчах в чемпионате будут стоять или Кепа или Куртуа а в финале скорее всего Куртуа. так как он себя проявит?
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0
Умник
Продлить и сразу продать?
Мю Бавария и другие такие ну ок ща продлят и купим подороже.
Мне вот интересно это Марка Испанская так фейкометит или нет?
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-1
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