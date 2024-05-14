Реал может продать Лунина после продления контракта. Стала известна причина
Украинский вратарь в ближайшее время подпишет с «галактикос» контракт до 2029 года
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.
Вчера испанское издание Relevo сообщило, что Лунин согласился подписать новый контракт до 2029 года. Руководство и тренерский штаб «Реала» довольны Луниным. Отмечается, что «Реал» рассмотрит трансфер украинца в будущем только при условии, что Андрей полностью проиграет конкуренцию Тибо Куртуа и если «галактикос» будет предложена сумма за трансфер Лунина в размере 30 миллионов евро.
Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 30 матчей, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл на ноль.
Ранее Лунин прокомментировал камбек Куртуа и то, что Тибо может сыграть в финале ЛЧ.
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Мне вот интересно это Марка Испанская так фейкометит или нет?