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14 мая 2024, 09:22 | Обновлено 14 мая 2024, 10:13
1581
0

Футболист Мурза, сбежавший в рф, заявил, что хочет играть за сборную россии

Артур Мурза рассказал о планах

14 мая 2024, 09:22 | Обновлено 14 мая 2024, 10:13
1581
0
Футболист Мурза, сбежавший в рф, заявил, что хочет играть за сборную россии
Instagram. Артур Мурза

23-летний полузащитник Артур Мурза, который в марте этого года объявился в стане клуба «Муром» из Второй лиги рф поведал о своем отношении к украинскому гражданству и поделился планами.

«Готов ли я к лишению гражданства Украины? Я ничего не нарушал. И от украинского гражданства не отказывался. Они не имеют права лишать меня гражданства. Только если провернут все по каким-то новым правилам. Тут я уже ничего не поделаю. Сегодня я полноценный гражданин рф. Сейчас это приоритет, здесь не пользуюсь украинским паспортом. Самое главное, чтобы у меня не забрали российский паспорт (смеется).

Что для меня значит российское гражданство? Очень многое. В первую очередь, это возможность в будущем попасть в сборную россии. Впервые вопросом о получении гражданства рф начал заниматься еще до переезда в Австрию. А вот заявление на футбольное гражданство писал уже этой зимой, еще даже не понимая, получится ли уехать из Австрии», – рассказал беглец-коллаборант Мурза в интервью россСМИ.

Напомним, Мурза до появления в россии играл в Австрии за клуб «Капфенберг» из второго дивизиона, куда он перешел летом 2023 года.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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