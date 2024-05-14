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  4. Соболенко оценила матч со Свитолиной на супертурнире в Риме
WTA
14 мая 2024, 09:00 | Обновлено 14 мая 2024, 09:08
1233
1

Соболенко оценила матч со Свитолиной на супертурнире в Риме

Так называемая «нейтралка» – о встрече с украинкой

14 мая 2024, 09:00 | Обновлено 14 мая 2024, 09:08
1233
1
Соболенко оценила матч со Свитолиной на супертурнире в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Вторая ракетка мира Арина Соболенко, имеющая так называемый «нейтральный статус», поделилась эмоциями после победы над украинкой Элиной Свитолиной (№19 WTA) на турнире WTA 1000, который проходит в Риме (Италия).

«Я просто хочу сказать, Рим, ты навсегда в моем сердце. Такая поддержка была невероятной. Это была великая битва. Каким-то образом я справилась со своим телом и смогла выиграть этот матч. Я очень рада этой победе. Надеюсь, смогу восстановиться к следующей встрече. Надеюсь, буду готова сыграть еще один матч здесь, в Риме», – заявила Соболенко.

В 1/4 финала римского турнира Соболенко встретится с Еленой Остапенко из Латвии.

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Арина Соболенко Элина Свитолина WTA Рим
Юрій Остроумов Источник: WTA
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pecherytsja88
Кобиленка відскочила, на жаль.
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