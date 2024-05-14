Соболенко оценила матч со Свитолиной на супертурнире в Риме

Вторая ракетка мира Арина Соболенко, имеющая так называемый «нейтральный статус», поделилась эмоциями после победы над украинкой Элиной Свитолиной (№19 WTA) на турнире WTA 1000, который проходит в Риме (Италия).

«Я просто хочу сказать, Рим, ты навсегда в моем сердце. Такая поддержка была невероятной. Это была великая битва. Каким-то образом я справилась со своим телом и смогла выиграть этот матч. Я очень рада этой победе. Надеюсь, смогу восстановиться к следующей встрече. Надеюсь, буду готова сыграть еще один матч здесь, в Риме», – заявила Соболенко.

В 1/4 финала римского турнира Соболенко встретится с Еленой Остапенко из Латвии.