КЕМКИН: «Фелипе пробил пенальти туда, куда мне нужно. А потом поменял угол»
Вратарь Миная дважды взял пенальти в конце матча против Ворсклы
Вратарь Миная Александр Кемкин дважды спас свою команду в матче 28-го тура УПЛ против «Ворсклы» (3:2).
21-летний голкипер в компенсированное время дважды отразил пенальти в исполнении Фелипе Родригеса (90+2 и 90+5 мин).
Александр Кемкин рассказал, как ему удалось дважды подряд угадать, в какой угол будет выполнять 11-метровый бразилец Фелипе.
«Ну, конечно, я его не изучал. Сначала просто пытался сделать все, чтобы соперник ударил в тот угол, в который мне нужно.
А потом подумал, что, наверное, Фелипе будет менять угол, и тут же увидел нашего тренера по работе с вратарями Дмитрия Бабенко, который показал мне то же самое.
О чем думал, когда арбитр попросил Фелипе перебить пенальти? Честно? Я был совершенно спокоен и уверен, что отобью и второй удар».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Нассеру Аль-Хелаифи не понравилось видеообращение форварда
Украинский вратарь продлит контракт с «галактикос» до 2029 года