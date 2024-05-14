КЕМКИН: «Фелипе пробил пенальти туда, куда мне нужно. А потом поменял угол»

Вратарь Миная Александр Кемкин дважды спас свою команду в матче 28-го тура УПЛ против «Ворсклы» (3:2).

21-летний голкипер в компенсированное время дважды отразил пенальти в исполнении Фелипе Родригеса (90+2 и 90+5 мин).

Александр Кемкин рассказал, как ему удалось дважды подряд угадать, в какой угол будет выполнять 11-метровый бразилец Фелипе.

«Ну, конечно, я его не изучал. Сначала просто пытался сделать все, чтобы соперник ударил в тот угол, в который мне нужно.

А потом подумал, что, наверное, Фелипе будет менять угол, и тут же увидел нашего тренера по работе с вратарями Дмитрия Бабенко, который показал мне то же самое.

О чем думал, когда арбитр попросил Фелипе перебить пенальти? Честно? Я был совершенно спокоен и уверен, что отобью и второй удар».