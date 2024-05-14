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  4. КЕМКИН: «Фелипе пробил пенальти туда, куда мне нужно. А потом поменял угол»
Украина. Премьер лига
14 мая 2024, 06:43 | Обновлено 14 мая 2024, 07:24
295
0

КЕМКИН: «Фелипе пробил пенальти туда, куда мне нужно. А потом поменял угол»

Вратарь Миная дважды взял пенальти в конце матча против Ворсклы

14 мая 2024, 06:43 | Обновлено 14 мая 2024, 07:24
295
0
КЕМКИН: «Фелипе пробил пенальти туда, куда мне нужно. А потом поменял угол»
ФК Минай. Александр Кемкин

Вратарь Миная Александр Кемкин дважды спас свою команду в матче 28-го тура УПЛ против «Ворсклы» (3:2).

21-летний голкипер в компенсированное время дважды отразил пенальти в исполнении Фелипе Родригеса (90+2 и 90+5 мин).

Александр Кемкин рассказал, как ему удалось дважды подряд угадать, в какой угол будет выполнять 11-метровый бразилец Фелипе.

«Ну, конечно, я его не изучал. Сначала просто пытался сделать все, чтобы соперник ударил в тот угол, в который мне нужно.

А потом подумал, что, наверное, Фелипе будет менять угол, и тут же увидел нашего тренера по работе с вратарями Дмитрия Бабенко, который показал мне то же самое.

О чем думал, когда арбитр попросил Фелипе перебить пенальти? Честно? Я был совершенно спокоен и уверен, что отобью и второй удар».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Александр Кемкин пенальти Ворскла Полтава Ворскла - Минай Фелипе Родригес ТаТоТаке Дмитрий Бабенко
Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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