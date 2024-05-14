ФОТО 18+. Игрок ПСЖ показал жуткий снимок ноги. Он не играл более 400 дней
Преснель Кимпембе продемонстрировал восстановление ноги после операции ахилла
28-летний французский защитник столичного клуба Франции «ПСЖ» Преснель Кимпембе показал, как выглядит задняя часть его стопы после операции.
Кимпембе поделился снимком в своих социальных сетях.
Из-за разрыва ахилла он пропустил больше 400 дней. Защитник «ПСЖ» получил повреждение в феврале 2023 года в матче против «Марселя».
В декабре прошлого года Преснель сообщил, что подписал новый контракт с парижанами до 2026 года.
ФОТО 18+. Игрок ПСЖ показал ногу после операции. Он не играл более 400 дней
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