ФОТО 18+. Игрок ПСЖ показал жуткий снимок ноги. Он не играл более 400 дней

28-летний французский защитник столичного клуба Франции «ПСЖ» Преснель Кимпембе показал, как выглядит задняя часть его стопы после операции.

Кимпембе поделился снимком в своих социальных сетях.

Из-за разрыва ахилла он пропустил больше 400 дней. Защитник «ПСЖ» получил повреждение в феврале 2023 года в матче против «Марселя».

В декабре прошлого года Преснель сообщил, что подписал новый контракт с парижанами до 2026 года.

ФОТО 18+. Игрок ПСЖ показал ногу после операции. Он не играл более 400 дней