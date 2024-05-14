Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Во втором тайме мы играли лучше Шахтера»

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко прокомментировал матч 28-го тура УПЛ против «Шахтера» (0:1):

«Чего не хватило команде? Не хватило забитого мяча, потому и проиграли этот матч. Надо больше работать.

Но мы проиграли это чемпионство не сейчас, мы проиграли его в первом круге, где потеряли очень много ненужных очков. Поздравляю Шахтер с чемпионством, будем бороться с ними в следующем году.

Я считаю, что во втором тайме мы играли лучше Шахтера, а в первом тайме была равная игра. Насчет пенальти, я спросил у Вивчаренко. Он сказал, что мяч попал в грудь, а затем в руку. По правилам, это не пенальти. Хотелось бы, чтобы мы определили сильнейшего в этом матче без 11-метровых.

Я уже давно не видел, чтобы Шахтер так отбивался. Мы выглядели достойно и не заслуживали проиграть. Но это футбол.

Спасибо болельщикам, они у нас самые лучшие. Мы отдаем много сил ради них. Надеюсь, в будущем будем радовать их победами, и в следующем году вернем чемпионство в Киев».