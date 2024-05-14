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  4. Владислав КАБАЕВ: «Сами виноваты, что потеряли много очков осенью»
Украина. Премьер лига
14 мая 2024, 05:23 | Обновлено 14 мая 2024, 06:22
125
1

Владислав КАБАЕВ: «Сами виноваты, что потеряли много очков осенью»

Хавбек «Динамо» прокомментировал поражение в матче с «Шахтером»

14 мая 2024, 05:23 | Обновлено 14 мая 2024, 06:22
125
1
Владислав КАБАЕВ: «Сами виноваты, что потеряли много очков осенью»
Профутбол. Владислав Кабаев

Хавбек «Динамо» Владислав Кабаев прокомментировал поражение в матче 28-го тура УПЛ с «Шахтером» (0:1):

«Да, это был чемпионский матч. Мы все понимали, куда едем, с кем будем играть. Даже если бы было отставание 10 очков – разницы не было бы. «Шахтер» – это прямой конкурент. Первый тайм не удался. Много было ошибок на ровном месте. Нервозность была. Давил на нас результат, мало моментов. Но «Шахтер» не будет давать много моментов, чтобы забивать по 5 мячей, как ожидают от «Динамо».

Были моменты, которые нужно забивать. Первый тайм – за «Шахтером», второй – за нами. Кто-то скажет, что по результату играли, но ребята там падали на 75-й минуте из-за судорог. Мне было приятно делить поле с «Шахтером». Но вижу в себе и в команде силы, что мы очень много потеряли на ровном месте в первом круге.

Очень досадно проигрывать. Впервые играл в матче за чемпионство. Эмоции переполняют. Но если в последнее время они были положительными, то сейчас отрицательные. В раздевалке тренер поблагодарил и сказал, что много потеряли в первом круге. Сами понимаем это. Очень досадно, но есть какой-то позитив, за который нужно держаться. Кто-то может из болельщиков не понимать, какой позитив, но я вижу на поле и в раздевалке. Очень неприятно, одним слово.

В последнее время побеждали, все было хорошо. Привыкаешь к этому, легче дышится после победы. Но знали, куда едем. Никто никого не боялся, все очень настраивались. Но эмоции отрицательные в раздевалке. Что бы тренер ни говорил, но каждый внутри находится в печали.

Я смотрю «Шахтер» – они всегда с мячом. В этой игре Траоре садился на свой радиус и помогал обороне. Меня это радует, что «Динамо» даже не на равных, а обыгрывало их. Конечно, счет на табло, как говорится. Но не будет много моментов. У меня был полумомент, там где-то не довел. Есть над чем работать, очень много работы. Мне 28 лет – я и в 30, и в 32 буду развиваться. Так же и «Динамо». Мы стремимся быть чемпионами. В этом году не вышло. Не буду говорить– судьи или не судьи. Это наша вина, много потеряли в первом круге.

Был у меня удар в первом тайме – Ризнык хорошо сыграл. Искал лучшие варианты. Хотелось уже до верного довести. Но это на эмоциях, я еще игру пересмотрю. Конечно, почему не бить. Рикошет может залететь. Такие полумоменты и сыграли свою роль. Кто-то пробил в первом тайме, попал в руку – пенальти. Возможно, и я бы так пробил. Но это уже после игры говорить –нет смысла.

Кто говорил в раздевалке, кроме тренера? Ярмоленко, Буяльский, Бущан, Шапаренко, что-то я могу сказать. Ярмоленко – авторитет для нас».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Владислав Кабаев
Николай Степанюк Источник: Профутбол Digital
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kluchka_vova
навіщо оправдовуваться.. ви прогрли два рази кротам.. от і все... ви ві них слабші.. ви граєте за гроші а не зачесть клуба, вподобу вболівальників.. я люблю ДК а вас ненавижу
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