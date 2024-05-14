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Чемпионат Италии
Фиорентина
13.05.2024 21:45 – FT 2 : 1
Монца
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Италия
14 мая 2024, 03:00 | Обновлено 14 мая 2024, 03:12
52
0

Серия А. Гол Артура принес Фиорентине победу над Монцой

Закончился матч 36 тура итальянского чемпионата

14 мая 2024, 03:00 | Обновлено 14 мая 2024, 03:12
52
0
Серия А. Гол Артура принес Фиорентине победу над Монцой
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся еще один матч 36 тура итальянской Серии А. «Фиорентина» принимала «Монцу» и одержала победу со счетом 2:1. Победа вышла волевой – на гол Джурича «фиалки» ответили ударами Николаса Гонсалеса на 32 минуте и Артура на 78 минуте.

Напомним, в этом сезоне «Фиоретина» второй раз подряд будет играть в финале Лиги конференций – есть шанс завоевать трофей 29 мая в матче против «Олимпиакоса».

Серия А. 36 тур

Фиорентина – Монца – 2:1

Голы: Николас Гонсалес, 32, Артур Мело, 78 – Джурич, 9

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Мело (Фиорентина).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Гонсалес (Фиорентина).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Милан Джурич (Монца).
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Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Фиорентина Монца
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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