Серия А. Гол Артура принес Фиорентине победу над Монцой

Состоялся еще один матч 36 тура итальянской Серии А. «Фиорентина» принимала «Монцу» и одержала победу со счетом 2:1. Победа вышла волевой – на гол Джурича «фиалки» ответили ударами Николаса Гонсалеса на 32 минуте и Артура на 78 минуте.

Напомним, в этом сезоне «Фиоретина» второй раз подряд будет играть в финале Лиги конференций – есть шанс завоевать трофей 29 мая в матче против «Олимпиакоса».

Серия А. 36 тур

Фиорентина – Монца – 2:1

Голы: Николас Гонсалес, 32, Артур Мело, 78 – Джурич, 9

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