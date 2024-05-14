Упущенные матчболы Элины в видеообзоре матча Свитолина – Соболенко

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 19) не сумела выйти в четвертьфинал грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия).

В 4-м раунде престижных соревнований в столице Италии украинка в трех сетах уступила Арине Соболенко (WTA 2) со счетом 6:4, 2:6, 6:7.

Свитолина за поединок не реализовала 3 матчбола.

В четвертьфинале тысячника в Риме Соболенко сыграет против Алены Остапенко (Латвия, WTA 10).

Видеообзор матча Свитолина – Соболенко