WTA14 мая 2024, 02:08 | Обновлено 14 мая 2024, 02:18
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Упущенные матчболы Элины в видеообзоре матча Свитолина – Соболенко
Смотрите лучшие моменты противостояния 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме
14 мая 2024, 02:08 | Обновлено 14 мая 2024, 02:18
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 19) не сумела выйти в четвертьфинал грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия).
В 4-м раунде престижных соревнований в столице Италии украинка в трех сетах уступила Арине Соболенко (WTA 2) со счетом 6:4, 2:6, 6:7.
Свитолина за поединок не реализовала 3 матчбола.
В четвертьфинале тысячника в Риме Соболенко сыграет против Алены Остапенко (Латвия, WTA 10).
Видеообзор матча Свитолина – Соболенко
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