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  4. Упущенные матчболы Элины в видеообзоре матча Свитолина – Соболенко
WTA
14 мая 2024, 02:08 | Обновлено 14 мая 2024, 02:18
188
0

Упущенные матчболы Элины в видеообзоре матча Свитолина – Соболенко

Смотрите лучшие моменты противостояния 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме

14 мая 2024, 02:08 | Обновлено 14 мая 2024, 02:18
188
0
Упущенные матчболы Элины в видеообзоре матча Свитолина – Соболенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 19) не сумела выйти в четвертьфинал грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия).

В 4-м раунде престижных соревнований в столице Италии украинка в трех сетах уступила Арине Соболенко (WTA 2) со счетом 6:4, 2:6, 6:7.

Свитолина за поединок не реализовала 3 матчбола.

В четвертьфинале тысячника в Риме Соболенко сыграет против Алены Остапенко (Латвия, WTA 10).

Видеообзор матча Свитолина – Соболенко

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видео Элина Свитолина Арина Соболенко WTA Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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