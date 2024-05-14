Олег ШАНДРУК: «Нам не хватило правильных решений в атаке»

Тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал ничью в матче 28 тура УПЛ против луганской «Зари» (1:1).

«Сегодня нам нужна была победа. Победа, чтобы обеспечить более спокойную концовку сезона. Но, пожалуй, эта концовка не будет более спокойной и борьба будет продолжаться до последнего тура. Два тура еще впереди и мы готовимся к следующей очень важной игре.

В действительности, ничья в нашей ситуации – это еще один очень важный балл в нашу пользу.

Сегодня нам не хватило правильных решений в атаке. Умные решения, смелые решения. У нас были хорошие атаки, даже ударами не завершавшиеся. Потому, к сожалению, не победили.

Могли рассчитывать на победу. Тем более, было несколько хороших сейвов спасавшего команду Вадима Ющишина. В начале матча чувствовалась нервозность в его действиях. А потом он игрой продемонстрировал, что является хорошим игроком. Могу его только поблагодарить за игру.

Но, повторюсь, для победы нужно хотя бы ударами атаки завершать.

Сегодня на поле вернулся Марко Мрвальевич. Физическое состояние у него пока не идеальное. У него есть качества, которые могут помочь нам. Но чтобы их проявить, нужно набрать оптимальную физическую форму.

О Денисе Балане – он отсутствовал из-за микроповреждения приводящей мышцы. Не могу прогнозировать, сыграет ли он еще в этом сезоне.

Впереди две игры. Но настроение у нас положительное. Я думаю, сегодня болельщики получили удовольствие, просмотрев игру с участием «Вереса». Очень благодарны тем болельщикам, которые приехали нас поддержать в Киев», – сказал Шандрук.