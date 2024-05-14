Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ШАНДРУК: «Нам не хватило правильных решений в атаке»
Украина. Премьер лига
14 мая 2024, 02:20 | Обновлено 14 мая 2024, 02:23
56
0

Олег ШАНДРУК: «Нам не хватило правильных решений в атаке»

Наставник «Вереса» прокомментировал ничью команды в матче против «Зари»

14 мая 2024, 02:20 | Обновлено 14 мая 2024, 02:23
56
0
Олег ШАНДРУК: «Нам не хватило правильных решений в атаке»
НК Верес. Олег Шандрук

Тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал ничью в матче 28 тура УПЛ против луганской «Зари» (1:1).

«Сегодня нам нужна была победа. Победа, чтобы обеспечить более спокойную концовку сезона. Но, пожалуй, эта концовка не будет более спокойной и борьба будет продолжаться до последнего тура. Два тура еще впереди и мы готовимся к следующей очень важной игре.

В действительности, ничья в нашей ситуации – это еще один очень важный балл в нашу пользу.

Сегодня нам не хватило правильных решений в атаке. Умные решения, смелые решения. У нас были хорошие атаки, даже ударами не завершавшиеся. Потому, к сожалению, не победили.

Могли рассчитывать на победу. Тем более, было несколько хороших сейвов спасавшего команду Вадима Ющишина. В начале матча чувствовалась нервозность в его действиях. А потом он игрой продемонстрировал, что является хорошим игроком. Могу его только поблагодарить за игру.

Но, повторюсь, для победы нужно хотя бы ударами атаки завершать.

Сегодня на поле вернулся Марко Мрвальевич. Физическое состояние у него пока не идеальное. У него есть качества, которые могут помочь нам. Но чтобы их проявить, нужно набрать оптимальную физическую форму.

О Денисе Балане – он отсутствовал из-за микроповреждения приводящей мышцы. Не могу прогнозировать, сыграет ли он еще в этом сезоне.

Впереди две игры. Но настроение у нас положительное. Я думаю, сегодня болельщики получили удовольствие, просмотрев игру с участием «Вереса». Очень благодарны тем болельщикам, которые приехали нас поддержать в Киев», – сказал Шандрук.

По теме:
Александр НАЗАРЕНКО: «Моя задача была при обороне играть левого защитника»
Богдан КУШНИРЕНКО: «Многие в нас не верили и списали нас»
Юрий КОВАЛЬ: «Всегда тяжело играть с лидерами и аутсайдерами»
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Верес Ровно пресс-конференция Украинская Премьер-лига Заря - Верес Олег Шандрук
Сергей Рипьюк Источник: ФК Верес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 13 мая 2024, 16:59 0
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри

Поединок за абсолют пройдет вечером 18 мая в саудовском Эр-Рияде

Стали известны 20 команд из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25
Футбол | 13 мая 2024, 07:01 1
Стали известны 20 команд из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25
Стали известны 20 команд из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25

12 мая участие в главном еврокубковом клубном турнире гарантировали Болонья, Ювентус и Монако

Лопесу пришлось оправдываться за поражение от Камбососа после победы Ломы
Бокс | 13.05.2024, 10:07
Лопесу пришлось оправдываться за поражение от Камбососа после победы Ломы
Лопесу пришлось оправдываться за поражение от Камбососа после победы Ломы
КАПЕЛЛО: «Де Дзерби? Третьесортный тренер, которого спонсирует Гвардиола»
Футбол | 13.05.2024, 19:55
КАПЕЛЛО: «Де Дзерби? Третьесортный тренер, которого спонсирует Гвардиола»
КАПЕЛЛО: «Де Дзерби? Третьесортный тренер, которого спонсирует Гвардиола»
Топ-клубу Италии будет тяжело приобрести Довбика. Стала известна причина
Футбол | 14.05.2024, 01:19
Топ-клубу Италии будет тяжело приобрести Довбика. Стала известна причина
Топ-клубу Италии будет тяжело приобрести Довбика. Стала известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сколько раундов взял Камбосос? Обнародованы записки судей в бою Ломаченко
Сколько раундов взял Камбосос? Обнародованы записки судей в бою Ломаченко
12.05.2024, 09:35
Бокс
ЧМ по хоккею. Победа Канады, Латвия снова выиграла в овертайме
ЧМ по хоккею. Победа Канады, Латвия снова выиграла в овертайме
12.05.2024, 20:03 1
Хоккей
Спустя 59 лет. Итальянский клуб квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25
Спустя 59 лет. Итальянский клуб квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25
13.05.2024, 00:15 6
Футбол
Ломаченко нокаутировал Камбососа в 11-м раунде и стал чемпионом мира IBF
Ломаченко нокаутировал Камбососа в 11-м раунде и стал чемпионом мира IBF
12.05.2024, 08:15 169
Бокс
Стала известна третья украинская команда, гарантировавшая себе еврокубки
Стала известна третья украинская команда, гарантировавшая себе еврокубки
12.05.2024, 07:11
Футбол
Лунин высказался о камбеке Куртуа и возможном выходе Тибо в финале ЛЧ
Лунин высказался о камбеке Куртуа и возможном выходе Тибо в финале ЛЧ
13.05.2024, 07:22
Футбол
Свитолина обыграла россиянку и вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме
Свитолина обыграла россиянку и вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме
12.05.2024, 21:28 27
Теннис
Лунин принял решение о будущем и уже сообщил об этом Реалу
Лунин принял решение о будущем и уже сообщил об этом Реалу
13.05.2024, 11:59 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем