Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий КОВАЛЬ: «Всегда тяжело играть с лидерами и аутсайдерами»
Украина. Премьер лига
14 мая 2024, 01:40 | Обновлено 14 мая 2024, 02:12
33
0

Юрий КОВАЛЬ: «Всегда тяжело играть с лидерами и аутсайдерами»

Тренер «Зари» прокомментировал ничью в матче против «Вереса»

14 мая 2024, 01:40 | Обновлено 14 мая 2024, 02:12
33
0
Юрий КОВАЛЬ: «Всегда тяжело играть с лидерами и аутсайдерами»
НК Верес. Юрий Коваль

Наставник луганской «Зари» Юрий Коваль оценил игру своей команды в матче 28 тура УПЛ против ровенского «Вереса» (1:1).

«Считаю, сегодня мы потеряли два очка. По игре, по количеству моментов. Поэтому остался определенный осадок. У нас было очень много шансов. Для победы не хватило еще одного забитого мяча.

У команды было прекрасное настроение на игру. Ребята хотели выиграть, активно атаковали. Единственное – не сыграл Арсений Батагов. Поэтому нам пришлось как-то перестраиваться.

Относительно «Вереса» – это очень хорошая команда. Хорошо готова функционально. Ну и когда ты стоишь над бездной – всегда появляются дополнительные силы для борьбы. Всегда трудно играть с лидерами и аутсайдерами, имеющими двойную мотивацию.

У нас был тяжелый сезон. За выживание бороться труднее, чем за медали.

Алиун Ндур – еще не полностью функционально готов. Но это очень качественный игрок. Имеет технику. Это потенциально очень хороший нападающий», – сказал Коваль.

По теме:
Александр НАЗАРЕНКО: «Моя задача была при обороне играть левого защитника»
Олег ШАНДРУК: «Нам не хватило правильных решений в атаке»
Богдан КУШНИРЕНКО: «Многие в нас не верили и списали нас»
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Верес Ровно Украинская Премьер-лига Заря - Верес пресс-конференция Юрий Коваль
Сергей Рипьюк Источник: ФК Верес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона готова продать украинскую звезду гранду, в который сватают Зинченко
Футбол | 13 мая 2024, 07:55 4
Жирона готова продать украинскую звезду гранду, в который сватают Зинченко
Жирона готова продать украинскую звезду гранду, в который сватают Зинченко

Виктор Цыганков может перейти в «Баварию»

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 13 мая 2024, 08:00 1
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет в Чехии

Таблица АПЛ после побед лидеров, поражения Ман Юнайтед и ничьей Ливерпуля
Футбол | 14.05.2024, 01:11
Таблица АПЛ после побед лидеров, поражения Ман Юнайтед и ничьей Ливерпуля
Таблица АПЛ после побед лидеров, поражения Ман Юнайтед и ничьей Ливерпуля
Упустила 3 матчбола. Свитолина проиграла Соболенко на супертурнире в Риме
Теннис | 14.05.2024, 01:50
Упустила 3 матчбола. Свитолина проиграла Соболенко на супертурнире в Риме
Упустила 3 матчбола. Свитолина проиграла Соболенко на супертурнире в Риме
Лунин принял решение о будущем и уже сообщил об этом Реалу
Футбол | 13.05.2024, 11:59
Лунин принял решение о будущем и уже сообщил об этом Реалу
Лунин принял решение о будущем и уже сообщил об этом Реалу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. После финального свистка в матче Динамо – Шахтер произошла драка
ВИДЕО. После финального свистка в матче Динамо – Шахтер произошла драка
12.05.2024, 07:01 36
Футбол
«Я не видел, чтобы ты сильно потел». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
«Я не видел, чтобы ты сильно потел». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
12.05.2024, 20:13 3
Футбол
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
12.05.2024, 07:05 3
Бокс
Свитолина обыграла россиянку и вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме
Свитолина обыграла россиянку и вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме
12.05.2024, 21:28 27
Теннис
Экс-арбитр ФИФА рассказал, был ли пенальти в матче Шахтер – Динамо
Экс-арбитр ФИФА рассказал, был ли пенальти в матче Шахтер – Динамо
12.05.2024, 16:22 19
Футбол
Сколько раундов взял Камбосос? Обнародованы записки судей в бою Ломаченко
Сколько раундов взял Камбосос? Обнародованы записки судей в бою Ломаченко
12.05.2024, 09:35
Бокс
Байер не проигрывает уже 50 матчей подряд. Но это еще не рекорд всех времен
Байер не проигрывает уже 50 матчей подряд. Но это еще не рекорд всех времен
13.05.2024, 08:01 10
Футбол
Лунин высказался о камбеке Куртуа и возможном выходе Тибо в финале ЛЧ
Лунин высказался о камбеке Куртуа и возможном выходе Тибо в финале ЛЧ
13.05.2024, 07:22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем