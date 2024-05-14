Юрий КОВАЛЬ: «Всегда тяжело играть с лидерами и аутсайдерами»

Наставник луганской «Зари» Юрий Коваль оценил игру своей команды в матче 28 тура УПЛ против ровенского «Вереса» (1:1).

«Считаю, сегодня мы потеряли два очка. По игре, по количеству моментов. Поэтому остался определенный осадок. У нас было очень много шансов. Для победы не хватило еще одного забитого мяча.

У команды было прекрасное настроение на игру. Ребята хотели выиграть, активно атаковали. Единственное – не сыграл Арсений Батагов. Поэтому нам пришлось как-то перестраиваться.

Относительно «Вереса» – это очень хорошая команда. Хорошо готова функционально. Ну и когда ты стоишь над бездной – всегда появляются дополнительные силы для борьбы. Всегда трудно играть с лидерами и аутсайдерами, имеющими двойную мотивацию.

У нас был тяжелый сезон. За выживание бороться труднее, чем за медали.

Алиун Ндур – еще не полностью функционально готов. Но это очень качественный игрок. Имеет технику. Это потенциально очень хороший нападающий», – сказал Коваль.