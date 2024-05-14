Топ-клубу Италии будет тяжело приобрести Довбика. Стала известна причина

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что нападающим заинтересовался «Наполи». Артем может стать заменой звездного форварда Виктора Осимхена. Однако отмечается, что убедить Довбика покинуть «Жирону» неаполитанцам будет не так просто. «Наполи» готов удовлетворить финансовые аппетиты «Жироны» – 30 миллионов евро, но вряд ли Артем захочет переходить в итальянский клуб, ведь украинец хочет сыграть в Лиге чемпионов, а «Наполи» туда квалифицироваться не смог.



В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 36 матчей в Ла Лиге, забил 20 голов и отдал девять результативных передач.