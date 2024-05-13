В Киеве почтили память Валерия Лобановского

13 мая – особенная дата в истории киевского «Динамо». В этот день чествуется память легендарного тренера Валерия Васильевича Лобановского, ушедшего из жизни 13 мая 2002 года в возрасте 63 лет.

Сначала Лобановский прославлял бело-синие цвета киевского клуба на футбольном поле как яркий и одаренный игрок, а затем уже в тренерском амплуа задал вектор развития команды на много лет вперед. Выдающиеся триумфы в истории киевского «Динамо» неразрывно связаны с именем Валерия Васильевича, который в разные годы и десятилетия одерживал вместе с «Динамо» выдающиеся победы и одерживал трофеи.

Каждый год 13 мая в Киеве чтят память выдающегося динамовца, исключением не стал и 2024 год. Утром самые близкие люди приходят на могилу Мэтра на Байковом кладбище. Это и родные, в частности, дочь Светлана, и его ученики, игравшие под его руководством – легендарные футболисты Владимир Мунтян, Леонид Буряк, Александр Шовковский, ныне продолжающий дело Метра, пытаясь привести «Динамо» к новым вершинам и триумфам. Почтили память выдающегося динамовца на Байковом кладбище и работники клуба.

Традиционный митинг памяти Валерия Васильевича состоялся и в центре города, возле колоннады стадиона «Динамо», который носит его имя и где установлен монумент в его честь. Около колоннады собрались как близкие Мэтра, так и не знавшие его лично – болельщики, журналисты, а также ученики динамовской ДЮФШ, которая тоже носит имя Валерия Васильевича.

Известный журналист Александр Липенко рассказал юным футболистам и всем присутствующим важные факты биографии легендарного тренера. Для современников и будущих поколений Валерий Лобановский останется символом любви, преданности и самоотдачи великому делу – футболу, делу, которому он отдавал себя до последних дней своей жизни.

Гости памятного дня почтили легендарного тренера, возложив цветы к мемориалу и склонив головы в знак глубокого уважения к человеку, имя которого навечно вписано золотыми буквами в историю киевского «Динамо».