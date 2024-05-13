Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Киеве почтили память Валерия Лобановского
Украина. Премьер лига
13 мая 2024, 21:43 | Обновлено 13 мая 2024, 22:19
354
0

В Киеве почтили память Валерия Лобановского

Легендарный тренер ушел из жизни 13 мая 2002 года

13 мая 2024, 21:43 | Обновлено 13 мая 2024, 22:19
354
0
В Киеве почтили память Валерия Лобановского
ФК Динамо

13 мая – особенная дата в истории киевского «Динамо». В этот день чествуется память легендарного тренера Валерия Васильевича Лобановского, ушедшего из жизни 13 мая 2002 года в возрасте 63 лет.

Сначала Лобановский прославлял бело-синие цвета киевского клуба на футбольном поле как яркий и одаренный игрок, а затем уже в тренерском амплуа задал вектор развития команды на много лет вперед. Выдающиеся триумфы в истории киевского «Динамо» неразрывно связаны с именем Валерия Васильевича, который в разные годы и десятилетия одерживал вместе с «Динамо» выдающиеся победы и одерживал трофеи.

Каждый год 13 мая в Киеве чтят память выдающегося динамовца, исключением не стал и 2024 год. Утром самые близкие люди приходят на могилу Мэтра на Байковом кладбище. Это и родные, в частности, дочь Светлана, и его ученики, игравшие под его руководством – легендарные футболисты Владимир Мунтян, Леонид Буряк, Александр Шовковский, ныне продолжающий дело Метра, пытаясь привести «Динамо» к новым вершинам и триумфам. Почтили память выдающегося динамовца на Байковом кладбище и работники клуба.

Традиционный митинг памяти Валерия Васильевича состоялся и в центре города, возле колоннады стадиона «Динамо», который носит его имя и где установлен монумент в его честь. Около колоннады собрались как близкие Мэтра, так и не знавшие его лично – болельщики, журналисты, а также ученики динамовской ДЮФШ, которая тоже носит имя Валерия Васильевича.

Известный журналист Александр Липенко рассказал юным футболистам и всем присутствующим важные факты биографии легендарного тренера. Для современников и будущих поколений Валерий Лобановский останется символом любви, преданности и самоотдачи великому делу – футболу, делу, которому он отдавал себя до последних дней своей жизни.

Гости памятного дня почтили легендарного тренера, возложив цветы к мемориалу и склонив головы в знак глубокого уважения к человеку, имя которого навечно вписано золотыми буквами в историю киевского «Динамо».

По теме:
БУРЯК: «Лобановский – это был человек, который опережал время»
Динамо определило лучшего игрока матча против Шахтера
Леонид БУРЯК: «Моя мечта – чемпионство и третья звезда на эмблеме Динамо»
Динамо Киев Валерий Лобановский
Николай Степанюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спустя 59 лет. Итальянский клуб квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25
Футбол | 13 мая 2024, 00:15 6
Спустя 59 лет. Итальянский клуб квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25
Спустя 59 лет. Итальянский клуб квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25

Болонья Тиаго Мотты проводит отличный сезон и уже не опустится ниже 5-го места в Серии А

Защитник Динамо: «Полностью переиграли Шахтер. Пенальти был спорный»
Футбол | 13 мая 2024, 16:20 33
Защитник Динамо: «Полностью переиграли Шахтер. Пенальти был спорный»
Защитник Динамо: «Полностью переиграли Шахтер. Пенальти был спорный»

Вивчаренко не согласен с пенальти за игру рукой

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 13.05.2024, 08:00
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Мбаппе подрался с президентом ПСЖ перед матчем с Тулузой
Футбол | 13.05.2024, 20:52
Мбаппе подрался с президентом ПСЖ перед матчем с Тулузой
Мбаппе подрался с президентом ПСЖ перед матчем с Тулузой
Лунин высказался о камбеке Куртуа и возможном выходе Тибо в финале ЛЧ
Футбол | 13.05.2024, 07:22
Лунин высказался о камбеке Куртуа и возможном выходе Тибо в финале ЛЧ
Лунин высказался о камбеке Куртуа и возможном выходе Тибо в финале ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти признался, кто будет защищать ворота Реала в следующем матче
Анчелотти признался, кто будет защищать ворота Реала в следующем матче
12.05.2024, 07:01 1
Футбол
Ломаченко нокаутировал Камбососа в 11-м раунде и стал чемпионом мира IBF
Ломаченко нокаутировал Камбососа в 11-м раунде и стал чемпионом мира IBF
12.05.2024, 08:15 169
Бокс
«Я не видел, чтобы ты сильно потел». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
«Я не видел, чтобы ты сильно потел». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
12.05.2024, 20:13 3
Футбол
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
12.05.2024, 07:05 3
Бокс
Перес отреагировал на выход Куртуа в старте вместо Лунина в последней игре
Перес отреагировал на выход Куртуа в старте вместо Лунина в последней игре
13.05.2024, 06:22 3
Футбол
ЧМ по хоккею. Победа Канады, Латвия снова выиграла в овертайме
ЧМ по хоккею. Победа Канады, Латвия снова выиграла в овертайме
12.05.2024, 20:03 1
Хоккей
ВИДЕО. Обнародован момент, после которого Шахтер заработал пенальти
ВИДЕО. Обнародован момент, после которого Шахтер заработал пенальти
11.05.2024, 19:12 15
Футбол
Экс-арбитр ФИФА рассказал, был ли пенальти в матче Шахтер – Динамо
Экс-арбитр ФИФА рассказал, был ли пенальти в матче Шахтер – Динамо
12.05.2024, 16:22 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем