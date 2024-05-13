БУРЯК: «Лобановский – это был человек, который опережал время»
Знаменитый футболист «Динамо» отдал честь памяти большого тренера
Легендарный футболист киевского «Динамо» Леонид Буряк, одержавший самые большие победы под руководством Валерия Лобановского, отдал дань памяти великому наставнику.
– Очень важно, что о Валерии Васильевиче помнят, ежегодно в этот день у монумента собираются люди. Приятно, что руководство «Динамо» делает все для того, чтобы сегодняшняя дата была священной.
– Это был человек, опережавший свое время. Считаю, что в футбол, который он стремился видеть в исполнении «Динамо», сейчас играет современная команда. Конечно, нам сейчас не хватает мудрых советов, тактических замыслов. И Украина, и футбольный клуб «Динамо» в его лице потеряли тренера, который безумно любил этот клуб, это город. Все, что он и его команда делали в то время, было от души, искренне. Что касается мотивации, это были копейки – мы играли в честь Украины, «Динамо».
Моя мечта – чтобы «Динамо» как можно быстрее завоевало очередное чемпионство, и тогда над эмблемой клуба появится третья звезда за 30 чемпионских титулов.
– Какая из бессмертных цитат Валерия Васильевича вам больше всего запомнилась?
– Это был человек, которого меньше всего интересовало зрелище, на первом месте для него всегда была победа. Он говорил, что игра забывается, а результат остается в истории.
В свое время мы в течение трех-четырех с клубом и сборной ездили тренироваться на базу сборной Италии. Так вот, все известные итальянские специалисты, сейчас работающие тренерами, а также специалисты из других стран, приходили на наши тренировки, делали заметки и относились к Валерию Васильевичу с большим уважением.
– Нынешний наставник «Динамо» Александр Шовковский также играл под руководством Валерия Лобановского. Его философия в чем-то похожа на философию Мэтра?
– Многие из его учеников, и я в том числе, тренировали киевское «Динамо». Не все вышло так, как хотелось.
13 мая – особенная дата в истории киевского «Динамо». В этот день чествуется память легендарного тренера Валерия Васильевича Лобановского, который ушел из жизни 13 мая 2002 года в возрасте 63 лет.
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