БУРЯК: «Лобановский – это был человек, который опережал время»

Легендарный футболист киевского «Динамо» Леонид Буряк, одержавший самые большие победы под руководством Валерия Лобановского, отдал дань памяти великому наставнику.

– Очень важно, что о Валерии Васильевиче помнят, ежегодно в этот день у монумента собираются люди. Приятно, что руководство «Динамо» делает все для того, чтобы сегодняшняя дата была священной.

– Это был человек, опережавший свое время. Считаю, что в футбол, который он стремился видеть в исполнении «Динамо», сейчас играет современная команда. Конечно, нам сейчас не хватает мудрых советов, тактических замыслов. И Украина, и футбольный клуб «Динамо» в его лице потеряли тренера, который безумно любил этот клуб, это город. Все, что он и его команда делали в то время, было от души, искренне. Что касается мотивации, это были копейки – мы играли в честь Украины, «Динамо».

Моя мечта – чтобы «Динамо» как можно быстрее завоевало очередное чемпионство, и тогда над эмблемой клуба появится третья звезда за 30 чемпионских титулов.

– Какая из бессмертных цитат Валерия Васильевича вам больше всего запомнилась?

– Это был человек, которого меньше всего интересовало зрелище, на первом месте для него всегда была победа. Он говорил, что игра забывается, а результат остается в истории.

В свое время мы в течение трех-четырех с клубом и сборной ездили тренироваться на базу сборной Италии. Так вот, все известные итальянские специалисты, сейчас работающие тренерами, а также специалисты из других стран, приходили на наши тренировки, делали заметки и относились к Валерию Васильевичу с большим уважением.

– Нынешний наставник «Динамо» Александр Шовковский также играл под руководством Валерия Лобановского. Его философия в чем-то похожа на философию Мэтра?

– Многие из его учеников, и я в том числе, тренировали киевское «Динамо». Не все вышло так, как хотелось.

13 мая – особенная дата в истории киевского «Динамо». В этот день чествуется память легендарного тренера Валерия Васильевича Лобановского, который ушел из жизни 13 мая 2002 года в возрасте 63 лет.