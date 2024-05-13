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  4. БУРЯК: «Лобановский – это был человек, который опережал время»
Украина. Премьер лига
13 мая 2024, 21:00 | Обновлено 13 мая 2024, 22:19
641
3

БУРЯК: «Лобановский – это был человек, который опережал время»

Знаменитый футболист «Динамо» отдал честь памяти большого тренера

13 мая 2024, 21:00 | Обновлено 13 мая 2024, 22:19
641
3
БУРЯК: «Лобановский – это был человек, который опережал время»
ФК Динамо Киев. Леонид Буряк

Легендарный футболист киевского «Динамо» Леонид Буряк, одержавший самые большие победы под руководством Валерия Лобановского, отдал дань памяти великому наставнику.

– Очень важно, что о Валерии Васильевиче помнят, ежегодно в этот день у монумента собираются люди. Приятно, что руководство «Динамо» делает все для того, чтобы сегодняшняя дата была священной.

– Это был человек, опережавший свое время. Считаю, что в футбол, который он стремился видеть в исполнении «Динамо», сейчас играет современная команда. Конечно, нам сейчас не хватает мудрых советов, тактических замыслов. И Украина, и футбольный клуб «Динамо» в его лице потеряли тренера, который безумно любил этот клуб, это город. Все, что он и его команда делали в то время, было от души, искренне. Что касается мотивации, это были копейки – мы играли в честь Украины, «Динамо».

Моя мечта – чтобы «Динамо» как можно быстрее завоевало очередное чемпионство, и тогда над эмблемой клуба появится третья звезда за 30 чемпионских титулов.

– Какая из бессмертных цитат Валерия Васильевича вам больше всего запомнилась?

– Это был человек, которого меньше всего интересовало зрелище, на первом месте для него всегда была победа. Он говорил, что игра забывается, а результат остается в истории.

В свое время мы в течение трех-четырех с клубом и сборной ездили тренироваться на базу сборной Италии. Так вот, все известные итальянские специалисты, сейчас работающие тренерами, а также специалисты из других стран, приходили на наши тренировки, делали заметки и относились к Валерию Васильевичу с большим уважением.

– Нынешний наставник «Динамо» Александр Шовковский также играл под руководством Валерия Лобановского. Его философия в чем-то похожа на философию Мэтра?

– Многие из его учеников, и я в том числе, тренировали киевское «Динамо». Не все вышло так, как хотелось.

13 мая – особенная дата в истории киевского «Динамо». В этот день чествуется память легендарного тренера Валерия Васильевича Лобановского, который ушел из жизни 13 мая 2002 года в возрасте 63 лет.

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Динамо Киев Леонид Буряк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Валерий Лобановский
Николай Степанюк Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 3
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Nick.Grabowski
Скільки футболістів та фахівців працювало з Лобановським - і дуже мало тих, хто хоча би на 30-40% запозичив (застосував) досвід Лобановського (так звані конспекти, ідеї, принципи, цінності, напрацювання, тренувальні підходи, тактичні сценарії, селекційні методи) в своїй тренерській діяльності після завершення кар'єри футболіста.
Таке відчуття, що Буряк і Ко працювали з Лобановським формально (для галочки), але самі нічого з цього унікального досвіду не виростили в собі. 
Конспекти Лобановського майже нікому з гравців ДК не  допомогли з невідомих або відомих причин. 
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c_a_p2
Де ви взяли цю свьоклу?
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