Карло НИКОЛИНИ: «Убедить игроков перейти в Шахтер сейчас непросто...»

Помощник спортивного директора «Шахтера» Карло Николини рассказал итальянским журналистам, какой остается философия донецкого клуба в аспекте приглашения тренеров и футболистов, а также пожаловался, что в нынешних условиях договариваться с новичками стало гораздо сложнее.

«У нас есть такая философия, которая началась еще с Луческу и президента, когда было принято решение сосредоточиться на бразильском рынке и на четком игровом рисунке: это окупается в долгосрочной перспективе, если вы работаете хорошо. Фактически, после Луческу приходили португальские тренеры, такие как Фонсека, а затем и другие специалисты, соответствующие нашему пониманию футбола, такие как Де Дзерби».

«Пушич? Он был изучен и проанализирован, спортивный директор Срна знал его, он хорошо себя показал в Нидерландах и мы подумали, что подобную философию можно предложить ему здесь. Результаты доказали нашу правоту. Несмотря на трудности, выбор делается с помощью планирования и предусмотрительности. Мы собрали великолепную команду, которую предоставили тренеру, сумевшему заставить ее выступать хорошо».

«Марлон Гомес и Кевин прибыли к нам в январе, чувствуя себя очень хорошо, у них все еще есть огромный запас для роста, но они уже доказали нашу правоту. А убедить игроков перейти в «Шахтер» сейчас непросто...» – сказал Николини.

Также Николини похвастался, что в текущем сезоне «Шахтеру» удалось из внутренних резервов найти замену для многолетнего лидера полузащиты команды Тараса Степаненко, который скоро отпразднует свое 35-летие.