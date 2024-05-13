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  4. Карло НИКОЛИНИ: «Степаненко уже старый, нам нужно было найти ему замену»
Украина. Премьер лига
13 мая 2024, 20:21 | Обновлено 13 мая 2024, 20:26
2404
10

Карло НИКОЛИНИ: «Степаненко уже старый, нам нужно было найти ему замену»

Итальянский специалист особенно выделил роль Дмитрия Крыськива в чемпионстве и успехах «горняков»

13 мая 2024, 20:21 | Обновлено 13 мая 2024, 20:26
2404
10
Карло НИКОЛИНИ: «Степаненко уже старый, нам нужно было найти ему замену»
Gazzetta.it. Карло Николини

Помощник спортивного директора «Шахтера» Карло Николини, подводя итоги текущего сезона для «горняков» в украинской Премьер-лиге для итальянской прессы, особенный акцент сделал на роли 23-летнего Дмитрия Крыськива, которому удалось стать заменой для 34-летнего ветерана и опорника команды Тараса Степаненко.

«Еще одна наша победа [в текущем сезоне] – это перевод Крыськива в центр полузащиты. Степаненко многое отдал клубу, но он уже старый, нам нужно было найти замену, и мы это сделали при помощи внутренних резервов, отодвинув его [Крыськива] назад. Вместе с Бондаренко и Судаковым он образует феноменальную полузащиту», – заявил 54-летний Николини.

Контракт Степаненко с «Шахтером» действует до конца сезона-2024/25.

Ранее Тарас дал понять, что хотел бы играть больше, по причине чего не исключил каких-либо карьерных перемен ближайшим летом.

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Алексей Сливченко Источник: Sportitalia
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Комментарии 10
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Serhii P.
не старий, а досвічений
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+9
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New Zealander
Не удивлен что итальянская преса постоянно интересуется как там идут дела у нашего Шахтера. Они прекрасно помнят как Шахтер выбивал из Лиги Чемпионов ихних грандов (Интер, Рому, Наполи) и иметь итальянцев в таком клубе как Шахтер - для них очень престижно и интересно
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+2
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OtsoCity
Шахтар з Тарасом стане найтитулованішим клубом незалежної України вигравши кубок у середу. лайно суркисів(динамо), буде теж у середу по вуха в лайні
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+1
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Gargantua
да в матче с Динамо опорная зона Шахтера не могла за мяч зацепиться.
Крыськив потерялся в траве.
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-4
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FunnyCat_____
Главное чтобы его в сборную перестали тащить 
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-11
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