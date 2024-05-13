Карло НИКОЛИНИ: «Степаненко уже старый, нам нужно было найти ему замену»

Помощник спортивного директора «Шахтера» Карло Николини, подводя итоги текущего сезона для «горняков» в украинской Премьер-лиге для итальянской прессы, особенный акцент сделал на роли 23-летнего Дмитрия Крыськива, которому удалось стать заменой для 34-летнего ветерана и опорника команды Тараса Степаненко.

«Еще одна наша победа [в текущем сезоне] – это перевод Крыськива в центр полузащиты. Степаненко многое отдал клубу, но он уже старый, нам нужно было найти замену, и мы это сделали при помощи внутренних резервов, отодвинув его [Крыськива] назад. Вместе с Бондаренко и Судаковым он образует феноменальную полузащиту», – заявил 54-летний Николини.

Контракт Степаненко с «Шахтером» действует до конца сезона-2024/25.

Ранее Тарас дал понять, что хотел бы играть больше, по причине чего не исключил каких-либо карьерных перемен ближайшим летом.