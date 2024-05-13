СТЕПАНЕНКО: «Хочу больше играть, поэтому увидим, что будет летом»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко после победы над «Динамо» рассказал, что думает об очередном титуле для команды, а также поделился ожиданиями от Евро-2024.

– Тарас, 15-е чемпионство для «Шахтера» и 10-е для вас. Какие эмоции?

– Я счастлив, мы победили! Тяжелый сезон – были и взлеты, и падения, но пока мы заслуженные чемпионы. Отлично прошли полугодие, не просто без поражений, но и без ничьих, победили во всех матчах, поэтому заслуженно поставили жирную точку. Думаю, ни у кого не будет вопросов. Все счастливы, немного отдохнем и будем готовиться к Кубку. У нас еще есть шансы взять его, а дальше будем готовиться в сборную.

– На ваш взгляд, что в поединке с «Динамо» вам удалось, а что – нет?

– Трудно сказать. Мы играли по игре, очень хорошо начали поединок и, в принципе, контролировали мяч и забили гол. Во втором тайме уже ждали своих шансов, потому что понимали, что «Динамо» нужна была только победа, и они будут атаковать, но мы не дали ничего им создать.

– В момент пенальти вы находились на скамье запасных, но, кажется, вы очень хорошо видели эпизод. Как расцените его, что разглядели?

– Был удар, и мяч попал в руку. Арбитр пересмотрел VAR, все ясно, думаю, никаких вопросов. Я не видел повтора, но ребята и тренеры смотрели и сказали, что это сто процентов пенальти.

– Можно ли считать, что «Шахтер» во втором тайме в определенной степени играл по результату?

– Да, а куда лезть? Мы ждали своего шанса. Было несколько выпадов, и «Динамо» пошло вперед, чтобы сравнять счет, но мы контролировали игру, и они не создали стопроцентных моментов.

– Многих болельщиков беспокоит ваша готовность к Евро-2024. Как себя чувствуете?

– Я хорошо чувствую себя, восстановился после травмы и тренируюсь по полной. Мало играю, но это жизнь. Я профессионал и выполняю все, что от меня требуют, чтобы команда побеждала. Конечно, хочется больше играть, но это решает главный тренер. В течение многих лет в команде я всегда преподавался на максимум и выполнял свою роль как на поле, так и за его пределами. Конечно, хочу больше играть и считаю, что заслуживаю этого, поэтому увидим, что будет летом.

– Как оцените важность того, что два последних поединка после Кубка для многих сборников в «Шахтере» станут более отдыхающими?

- Ребята, которые больше играли, конечно, смогут получить отдых, а те, кто меньше, считаю, что им предоставят шанс сыграть матчи перед сборной. Это будет правильно, и я этого ожидаю.