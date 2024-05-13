Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Если не выиграем у Тоттенхэма – не выиграем АПЛ»
Англия
13 мая 2024, 19:41 |
1022
1

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Если не выиграем у Тоттенхэма – не выиграем АПЛ»

Тренер «Манчестер Сити» – о матче против «Тоттенхэма»

13 мая 2024, 19:41 |
1022
1
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Если не выиграем у Тоттенхэма – не выиграем АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился ожиданиями от перенесенного матча 34-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (14 мая, 22:00):

«Все достаточно очевидно. Если мы не выиграем в матче с «Тоттенхэмом» – мы не выиграем АПЛ. Нужно быть напряженными и сосредоточенными.

Если мы сыграем в этом матче расслабленно – это будет большая ошибка. «Тоттенхэм» будет бороться за попадание в Лигу чемпионов. Мы также имеем огромную цель».

За тур до финиша «Манчестер Сити» отстает от «Арсенала» на 1 очко и имеет матч против «Тоттенхэма» в запасе.

По теме:
Астон Вилла – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
КАПЕЛЛО: «Де Дзерби? Третьесортный тренер, которого спонсирует Гвардиола»
Тоттенхэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Тоттенхэм Тоттенхэм - Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Дидух Источник: BBC
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перес отреагировал на выход Куртуа в старте вместо Лунина в последней игре
Футбол | 13 мая 2024, 06:22 3
Перес отреагировал на выход Куртуа в старте вместо Лунина в последней игре
Перес отреагировал на выход Куртуа в старте вместо Лунина в последней игре

Бельгийский «вратарь» провел в старте последний матч против «Гранады»

Остались третьими. Кривбасс минимально уступил Полесью в двухдневном матче
Футбол | 13 мая 2024, 16:06 12
Остались третьими. Кривбасс минимально уступил Полесью в двухдневном матче
Остались третьими. Кривбасс минимально уступил Полесью в двухдневном матче

Рекордный по продолжительности матч УПЛ таки был доигран до финального свистка

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 13.05.2024, 08:00
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Матч Кривбасс – Полесье перенесен. Стала известна дата доигрывания поединка
Футбол | 12.05.2024, 21:25
Матч Кривбасс – Полесье перенесен. Стала известна дата доигрывания поединка
Матч Кривбасс – Полесье перенесен. Стала известна дата доигрывания поединка
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Забарного продлил контракт с главным тренером
Футбол | 13.05.2024, 19:04
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Забарного продлил контракт с главным тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Забарного продлил контракт с главным тренером
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
набридли вже, нехай "Аренал" стане чемпіоном
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
12.05.2024, 07:05 3
Бокс
Лунин принял решение о будущем и уже сообщил об этом Реалу
Лунин принял решение о будущем и уже сообщил об этом Реалу
13.05.2024, 11:59 28
Футбол
Анчелотти признался, кто будет защищать ворота Реала в следующем матче
Анчелотти признался, кто будет защищать ворота Реала в следующем матче
12.05.2024, 07:01 1
Футбол
«Я не видел, чтобы ты сильно потел». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
«Я не видел, чтобы ты сильно потел». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
12.05.2024, 20:13 3
Футбол
Экс-арбитр ФИФА рассказал, был ли пенальти в матче Шахтер – Динамо
Экс-арбитр ФИФА рассказал, был ли пенальти в матче Шахтер – Динамо
12.05.2024, 16:22 19
Футбол
«Ходячий злодей». Фанаты по всему миру отреагировали на победу Ломаченко
«Ходячий злодей». Фанаты по всему миру отреагировали на победу Ломаченко
12.05.2024, 11:25
Бокс
Стала известна третья украинская команда, гарантировавшая себе еврокубки
Стала известна третья украинская команда, гарантировавшая себе еврокубки
12.05.2024, 07:11
Футбол
Сколько раундов взял Камбосос? Обнародованы записки судей в бою Ломаченко
Сколько раундов взял Камбосос? Обнародованы записки судей в бою Ломаченко
12.05.2024, 09:35
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем