Жузеп ГВАРДИОЛА: «Если не выиграем у Тоттенхэма – не выиграем АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился ожиданиями от перенесенного матча 34-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (14 мая, 22:00):

«Все достаточно очевидно. Если мы не выиграем в матче с «Тоттенхэмом» – мы не выиграем АПЛ. Нужно быть напряженными и сосредоточенными.

Если мы сыграем в этом матче расслабленно – это будет большая ошибка. «Тоттенхэм» будет бороться за попадание в Лигу чемпионов. Мы также имеем огромную цель».

За тур до финиша «Манчестер Сити» отстает от «Арсенала» на 1 очко и имеет матч против «Тоттенхэма» в запасе.