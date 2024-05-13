Жузеп ГВАРДИОЛА: «Если не выиграем у Тоттенхэма – не выиграем АПЛ»
Тренер «Манчестер Сити» – о матче против «Тоттенхэма»
Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился ожиданиями от перенесенного матча 34-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (14 мая, 22:00):
«Все достаточно очевидно. Если мы не выиграем в матче с «Тоттенхэмом» – мы не выиграем АПЛ. Нужно быть напряженными и сосредоточенными.
Если мы сыграем в этом матче расслабленно – это будет большая ошибка. «Тоттенхэм» будет бороться за попадание в Лигу чемпионов. Мы также имеем огромную цель».
За тур до финиша «Манчестер Сити» отстает от «Арсенала» на 1 очко и имеет матч против «Тоттенхэма» в запасе.
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