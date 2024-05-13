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Англия
13 мая 2024, 12:56 | Обновлено 13 мая 2024, 13:06
1571
0

Не только Мбаппе. Реал планирует бесплатно подписать еще одну суперзвезду

Трент Александер-Арнольд может стать игроком «королевского клуба»

13 мая 2024, 12:56 | Обновлено 13 мая 2024, 13:06
1571
0
Не только Мбаппе. Реал планирует бесплатно подписать еще одну суперзвезду
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Трент Александер-Арнольд может покинуть «Ливерпуль». Игрок пока не продлил контракт с английским клубом, который действует до конца сезона 2024/25.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, руководству «Реала» всегда нравились игровые качества Трента. Клуб планирует предложить игроку контракт летом 2025 года и подписать его как свободного агента. Отмечается, что Трент также заинтересован в переходе в «Реал», тем более, там играет его партнер из сборной Англии Джуд Беллингем.

Трент провел в этом сезоне за «Ливерпуль» во всех турнирах 35 матчей, забил три гола и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Реал» может подписать лидера «Байера» Джереми Фримпонга.

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Дмитро Олійник Источник: Football365
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