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Англия
13 мая 2024, 11:06 | Обновлено 13 мая 2024, 11:18
276
0

Манчестер Юнайтед повторил позорный антирекорд клуба

«Красные дьяволы» в очередной раз проиграли дома

13 мая 2024, 11:06 | Обновлено 13 мая 2024, 11:18
276
0
Манчестер Юнайтед повторил позорный антирекорд клуба
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 12 мая, в 37-м туре чемпионата Англии на «Олд Траффорд» в Манчестере отношения выяснили «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал».

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «канониров».

Для «красных дьяволов» это поражение стало девятым в домашних играх в этом сезоне во всех турнирах. «Манчестер Юнайтед» повторил клубный антирекорд. Ранее такой же печальный результат был у команды в сезонах-1920/1921, 1930/1931, 1933/1934, 1962/1963 и 1973/1974.

В таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место, имея 54 очка после 36 туров.

Ранее стало известно, что в «Ман Юнайтед» изменили традицию – клуб отменил исторический ивент.

По теме:
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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед
Юрій Остроумов Источник: Squawka
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