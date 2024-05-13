Манчестер Юнайтед повторил позорный антирекорд клуба

В воскресенье, 12 мая, в 37-м туре чемпионата Англии на «Олд Траффорд» в Манчестере отношения выяснили «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал».

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «канониров».

Для «красных дьяволов» это поражение стало девятым в домашних играх в этом сезоне во всех турнирах. «Манчестер Юнайтед» повторил клубный антирекорд. Ранее такой же печальный результат был у команды в сезонах-1920/1921, 1930/1931, 1933/1934, 1962/1963 и 1973/1974.

В таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место, имея 54 очка после 36 туров.

Ранее стало известно, что в «Ман Юнайтед» изменили традицию – клуб отменил исторический ивент.