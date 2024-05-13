В Ман Юнайтед изменили традицию. Клуб отменил исторический ивент

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» принял решение отменить традиционный командный ужин, который планировался на 20 мая.

Сообщается, что такое решение принято по причине провальной кампании команды в АПЛ под руководством нидерландского тренера Эрика тен Хага.

Сезон-2023/2024 завершится для «Манчестер Юнайтед» 25 мая. В этот день состоится матч финала Кубка Англии, в котором подопечные тен Хага сыграют на «Уэмбли» с «Манчестер Сити».

В таблице Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место, имея 54 очка. 15 мая «красные дьяволы» примут дома «Ньюкасл», а через четыре дня сыграют на выезде с «Брайтоном».

Ранее легендарный игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни раскритиковал игру нынешней команды.