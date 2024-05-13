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Англия
13 мая 2024, 10:30 | Обновлено 13 мая 2024, 10:34
590
0

В Ман Юнайтед изменили традицию. Клуб отменил исторический ивент

У манкунианцев не будет привычного командного ужина после сезона

13 мая 2024, 10:30 | Обновлено 13 мая 2024, 10:34
590
0
В Ман Юнайтед изменили традицию. Клуб отменил исторический ивент
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» принял решение отменить традиционный командный ужин, который планировался на 20 мая.

Сообщается, что такое решение принято по причине провальной кампании команды в АПЛ под руководством нидерландского тренера Эрика тен Хага.

Сезон-2023/2024 завершится для «Манчестер Юнайтед» 25 мая. В этот день состоится матч финала Кубка Англии, в котором подопечные тен Хага сыграют на «Уэмбли» с «Манчестер Сити».

В таблице Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место, имея 54 очка. 15 мая «красные дьяволы» примут дома «Ньюкасл», а через четыре дня сыграют на выезде с «Брайтоном».

Ранее легендарный игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни раскритиковал игру нынешней команды.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Юнайтед
Юрій Остроумов Источник: Daily Mail
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