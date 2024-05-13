Восьмая ракетка мира прокомментировала победу над Калининой в Риме
Мария Саккари очень рада, что ей удалось добавить по ходу матча
Восьмая ракетка мира Мария Саккари прокомментировала победу над украинкой Ангелиной Калининой в матче третьего раунда на турнире WTA 1000 в Риме – 7:6(4), 6:0.
«Очевидно, что первый сет был очень напряженным. Думаю, я не была достаточно агрессивной. Я больше играла в ее игру, а не в свою.
Но, к счастью, мне удалось выиграть несколько важных хороших очков, когда они были нужны. Это было непросто, потому что ей, вероятно, очень нравится этот турнир. В прошлом году Калинина дошла до финала.
Я очень рада, что мне удалось изменить свою игру и быть более агрессивной во втором сете», – сказала представительница Греции.
В следующем раунде Саккари сыграет с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко (№24 WTA).
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