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  4. Восьмая ракетка мира прокомментировала победу над Калининой в Риме
WTA
13 мая 2024, 09:49 |
420
0

Восьмая ракетка мира прокомментировала победу над Калининой в Риме

Мария Саккари очень рада, что ей удалось добавить по ходу матча

13 мая 2024, 09:49 |
420
0
Восьмая ракетка мира прокомментировала победу над Калининой в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Саккари

Восьмая ракетка мира Мария Саккари прокомментировала победу над украинкой Ангелиной Калининой в матче третьего раунда на турнире WTA 1000 в Риме – 7:6(4), 6:0.

«Очевидно, что первый сет был очень напряженным. Думаю, я не была достаточно агрессивной. Я больше играла в ее игру, а не в свою.

Но, к счастью, мне удалось выиграть несколько важных хороших очков, когда они были нужны. Это было непросто, потому что ей, вероятно, очень нравится этот турнир. В прошлом году Калинина дошла до финала.

Я очень рада, что мне удалось изменить свою игру и быть более агрессивной во втором сете», – сказала представительница Греции.

В следующем раунде Саккари сыграет с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко (№24 WTA).

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WTA Рим Ангелина Калинина Мария Саккари
Владимир Клепач Источник: ASAP text
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