Арина СОБОЛЕНКО: «Очень рада, что наконец-то выиграла у Ястремской»

Вторая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала победу над украинкой Даяной Ястремской в матче третьего раунда на турнире WTA 1000 в Риме – 6:4, 6:2.

– Очень рада этой победе. Думаю, я показала отличный теннис. Счастлива, что прошла этот раунд.

– Вы никогда раньше не побеждали Даяну, но вы давно с ней не играли. Помните ли вы что-то из тех матчей, или это был совершенно новый опыт?

– Очевидно, что сейчас я лучше играю. Сейчас у меня в арсенале больше возможностей, чтобы одержать победу над ней.

Наши последние матчи были очень давно, когда я как бы играла и не играла. Я была в поисках своего пути. На этот матч я шла очень уверенно, зная, что у меня есть все для победы. Я очень рада, что наконец-то выиграла у нее, – сказала Соболенко.

В следующем раунде Соболенко сразится с украинкой Элиной Свитолиной.