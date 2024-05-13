Симеоне стал двукратным рекордсменом Ла Лиги
Наставник мадридского «Атлетико» вписал свое имя в историю чемпионата Испании
В воскресенье, 12 мая, в 35-м туре испанской Ла Лиги отношения выяснили «Атлетико» Мадрид и «Сельта».
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «матрасников». Этот результат позволил главному тренеру мадридцев Диего Симеоне стать рекордсменом чемпионата Испании сразу по двум статистическим показателям.
«Атлетико» под руководством Симеоне набрал 976 очков – это новый рекорд Ла Лиги. Аргентинец обошел по данному показателю известного испанца Луиса Арагонеса (973). Также в топ-5 входят Хавьер Ирурета (871), Эрнесто Вальверде (860) и Мануэль Пеллегрини (814).
Заметим, что три очка за победу в Ла Лиге присуждается с 1995 года.
Кроме этого победа над «Сельтой» стала для Диего Симеоне 400-й во всех турнирах за все время работы в Испании. Благодаря этому Симеоне стал первым тренером в испанском футболе, одержавшим 400 побед с одной командой.
«Атлетико» Мадрид в таблице Ла Лиги занимает 4-е место, имея 70 очков.
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