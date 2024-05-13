Защитник Днепра сделал смелое признание перед матчем с Шахтером

Защитник «Днепра-1» Эдуард Сарапий поделился мнением о матче 27-го тура УПЛ с «Александрией» (0:1) и рассказал о настрое команды на будущий поединок сезона против донецкого «Шахтера».

«Что произошло в моменте с пропущенным мячом в матче с «Александрией»? Мы сильно начали вытаскивать игроков и выходить через пас там, где этого не требовалось, поэтому тренер сделал нам замечания по этому поводу, что где-то надо играть проще, тем более что соперник на нас давил. Это командная ошибка, которая привела к голу, из-за которого мы проиграли эту игру.

Мы должны были дать какое-то движение впереди, потому что первый тайм прошел в очень однотипном формате. Мы все время просили мяч в «недодачу», потому что соперник играл очень высоко. Поэтому просили играть линию атаки чуть повыше, открываться за спину, чтобы у нас было больше простора и сопернику было сложнее играть.

Ноль ударов в створ ворот, почему так произошло? Это в первую очередь наша слабая игра в атаке, поэтому это закономерно, что у нас сегодня не было шансов на моменты.

Что бы хотел сказать фанатам перед следующим матчем [c «Шахтером»]? Верить в нас. Всегда приятно побеждать «Шахтер», даже несмотря на то, что они уже стали чемпионами. Доказать еще раз, что в этом сезоне мы способны два раза обыграть «Шахтер», это довольно приятно», - признался Сарапий.

«Днепр-1» в таблице УПЛ занимает 4-е место, имея 48 очков.

Матч 29-го тура «Днепр-1» – «Шахтер» состоится в воскресенье, 19 мая, начало – в 15:30 по киевскому времени.