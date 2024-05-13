Источник: Рух готов ослабить Ворсклу, подписав ее легионера

Львовский «Рух» занимается формированием состава на будущий сезон-2024/2025, так как, возможно, в нем клуб впервые в своей истории будет играть в квалификации еврокубков.

Согласно имеющейся информации, в поле зрения львовян находится ганский легионер полтавской «Ворсклы» Наджиб Якубу. «Рух» якобы близок к договоренности с игроком о переходе по завершении нынешнего сезона.

«Рух» в таблице УПЛ за 2 тура до финиша сезона-2023/2024 занимает 5-е место, имея 46 очков.

Наджиб Якубу в нынешнем сезоне УПЛ провел за «Ворсклу» 13 матчей без результативных действий.

Контракт с Ворсклой у Якубу рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что двое украинцев из «Руха» попали в рейтинг претендентов на награду Golden Boy.