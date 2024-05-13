Микель АРТЕТА: «Мы хорошо начали, доминировали и забили»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча с «Манчестер Юнайтед». Его подопечные сумели одержать победу на «Олд Траффорд» (1:0).

«Сегодня нам был нужен результат в действительно сложной ситуации. На карту было поставлено очень многое, и мы довольны результатом.

Мы начали игру действительно хорошо и доминировали. Мы забили, и мне показалось, что этот гол повлек за собой определенные проблемы, потому что мы начали играть слишком осторожно, чересчур отступая назад, не будучи достаточно организованными.

Мы начали отдавать мяч в удобных позициях, а против такого соперника это опасно. Но мы хорошо оборонялись и не так много позволяли.

Сегодня мы были недостаточно собранными, аккуратными и стабильными, не всегда правильно действовали в простых ситуациях. Это не дает взять игру под контроль.

Некоторые игроки не были в подобной ситуации, они не знают, что стоит на кону и каково это, когда с декабря или с января нужно постоянно побеждать. То, что они делают, невероятно», – сказал наставник «канониров».