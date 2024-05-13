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Украина. Премьер лига
13 мая 2024, 04:36 | Обновлено 13 мая 2024, 04:53
193
0

Роман ГРИГОРЧУК: «Мы сегодня забили голы, контролировали мяч и выиграли»

Наставник «моряков» рад важной победе

13 мая 2024, 04:36 | Обновлено 13 мая 2024, 04:53
193
0
Роман ГРИГОРЧУК: «Мы сегодня забили голы, контролировали мяч и выиграли»
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал победу над харьковским «Металлистом 1925» (3:0) в 28-м туре УПЛ. Триумф позволил «морякам» подняться на 7-е место в турнирной таблице.

– Все хорошо. Мы добыли 3 очка, на сегодня это было самое главное. Очень нам было сложно психологически. Я чувствовал это по всему, потому что мы проиграли ряд игр, потом добавились еще 2 игры с «Шахтером», которые, конечно, нельзя никак приобщать к этой серии, потому что это команда очень высокого уровня.

В любом случае психологически было тяжело, какая-то была скованность, волнение, переживание. Слава Богу, что мы добыли сегодня 3 очка. Идём дальше.

– Благодаря чему удалось стать более раскрепощенными и дожать «Металлист 1925»?

– Результат можно получить тогда, когда ты забиваешь больше голов, чем твой соперник, не допускаешь много ошибок. Сегодня так и было.

Да, конечно, мы можем говорить, что, наверное, мы не можем сказать, как было бы, если бы мы играли в полных составах, потому что мы минут 70 играли в большинстве – возможно, это нам немного облегчило задачу одержать победу. В любом случае, мы сегодня забили голы, контролировали мяч и выиграли.

– Может, кого-то можете отметить?

– Я бы мог сделать какие-то пометочки – кто лучше, кто хуже, но нет смысла это делать, потому что сегодня был один из таких приятных случаев, когда еще до игры, не только на поле, чувствовалось, что это команда. Мы очень много общались на этой неделе. Это команда, которая очень верила в победу. Они понимали всю ответственность.

Сегодня даже перед игрой в раздевалке был немного другой эмоциональный фон, когда затихли все, где-то переживая. Я могу только похвалить команду, потому что они в такой сложной ситуации, но сегодня они выиграли игру. Здесь просто не о чем говорить – это чистая победа, и без всяких, – сказал Григорчук.

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Роман Григорчук Черноморец Одесса Металлист 1925 Черноморец - Металлист 1925 Украинская Премьер-лига
Руслан Травкин Источник: УПЛ-ТВ
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