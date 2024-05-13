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Чемпионат Бельгии
Антверпен
12.05.2024 19:30 – FT 1 : 2
Серкль Брюгге
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Бельгия
13 мая 2024, 03:32 | Обновлено 13 мая 2024, 03:37
27
0

Чемпионат Бельгии. Андерлехт стал лидером, Антверпен снова проиграл

Команда Марка ван Боммеля уступила в четвертом матче подряд

13 мая 2024, 03:32 | Обновлено 13 мая 2024, 03:37
27
0
Чемпионат Бельгии. Андерлехт стал лидером, Антверпен снова проиграл
Getty Images/Global Images Ukraine

В чемпионской группе чемпионата Бельгии «Андерлехт» дома обыграл «Генк», Эдуард Соболь не играл. Брюссельский клуб благодаря победе вернул себе первое место.

«Антверпен» на своем поле минимально уступил Серкль Брюгге. Для команды Марка ван Боммеля это уже четвертое поражение подряд.

Центральный матч тура состоится завтра – «Брюгге» сыграет против «Юнион Сен-Жилуаза». Матч сместили из-за того, что посреди прошлой недели «Брюгге» играл матч 1/2 Лиги конференций против «Фиорентины».

Чемпионат Бельгии. Результаты матчей 11-12 мая

Андерлехт – Генк – 2:1

Голы: Версхарен, 44, Дольберг, 70 – Арокодаре, 75

Антверпен – Серкль Брюгге – 1:2

Голы: Керк (79) – Лемарешаль (33), Денки (44)

Сент-Трюйден – Мехелен – 2:1

Голы: Бертаччини (17, 39) – Канте (9)

Гент – Ауд-Хеверле Левен – 0:1

Гол: Руссо (6)

Шарлеруа – Кортрейк – 3:1

Голы: Хейманс (24, пен), Бернье (38), Силла (70) – Дэвис (58)

Эйпен – РВД Моленбек – 2:0

Голы: Нуху (52), Макоссо (89, авт)

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Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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