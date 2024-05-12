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Чемпионат Бельгии
Андерлехт
11.05.2024 21:45 – FT 2 : 1
Генк
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Бельгия
12 мая 2024, 03:40 | Обновлено 12 мая 2024, 04:21
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0

Андерлехт победил Генк, Соболь остался в запасе

Состоялся очередной матч чемпионата Бельгии

12 мая 2024, 03:40 | Обновлено 12 мая 2024, 04:21
20
0
Андерлехт победил Генк, Соболь остался в запасе
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончился матч 8 тура плей-офф чемпионата Бельгии, в котором «Андерлехт» принимал «Генк» Эдуарда Соболя. Украинский защитник провел всю игру в запасе, а его команда уступила со счетом 1:2.

После этой победы «Андерлехт» вышел на первое место в таблице, но «Брюгге», отставая на одно очко, имеет игру в запасе.

Чемпионат Бельгии. Плей-офф. 8 тур

Андерлехт – Генк – 2:1

Голы: Версхарен, 44, Дольберг, 70 – Арокодаре, 75

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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