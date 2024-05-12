Андерлехт победил Генк, Соболь остался в запасе

Закончился матч 8 тура плей-офф чемпионата Бельгии, в котором «Андерлехт» принимал «Генк» Эдуарда Соболя. Украинский защитник провел всю игру в запасе, а его команда уступила со счетом 1:2.

После этой победы «Андерлехт» вышел на первое место в таблице, но «Брюгге», отставая на одно очко, имеет игру в запасе.

Чемпионат Бельгии. Плей-офф. 8 тур

Андерлехт – Генк – 2:1

Голы: Версхарен, 44, Дольберг, 70 – Арокодаре, 75

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