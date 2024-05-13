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  4. ПОЗДЕЕВ: «Хочется, чтобы Колос был в большой игре и боролся за еврозону»
Украина. Премьер лига
13 мая 2024, 00:40 | Обновлено 13 мая 2024, 00:45
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0

ПОЗДЕЕВ: «Хочется, чтобы Колос был в большой игре и боролся за еврозону»

37-летний специалист стал главным тренером «Колоса» без приставки и.о.

13 мая 2024, 00:40 | Обновлено 13 мая 2024, 00:45
30
0
ПОЗДЕЕВ: «Хочется, чтобы Колос был в большой игре и боролся за еврозону»
ФК Колос. Александр Поздеев

37-летний специалист Александр Поздеев, ставший главным тренером «Колоса» без приставки и.о., в эфире УПЛ-ТВ прокомментировал свое назначение:

«Был разговор с руководством. Оно, вероятно, видит какие-то изменения, им это нравится. Чуть ли не тот результат, который хотелось бы нам, но мы увидели много проблем, которые нужно исправлять. Для нас это очень полезная информация. К сожалению, мы еще не добились положительных результатов. Однако общались с руководством, выразили доверие. Это очень приятно. Есть возможность попытаться реализовать себя.

Вектор меняется, это путь тернистый. Каких-либо конкретных задач не было. У нас есть своя личная задача – побеждать. С этим есть большие проблемы. Пытаемся это исправить, и в дальнейшем – это наша главная цель – побеждать, побеждать, побеждать.

Результат, которого мы хотим добиться в следующем сезоне, будет зависеть от того, каким составом мы войдем в следующий сезон. Хотелось бы, конечно, быть в большой игре, а это борьба за еврозону. Это очень амбициозно и это громкие слова, но почему нет? Если мы ставим задачу побеждать, прилагаем к этому максимум усилий, понимаем, как это делать, то самые высокие цели следует ставить.

Пока я сфокусирован на каждой игре. Сначала это было Динамо, потом Заря, ныне ЛНЗ. Мы еще не обсуждали глобально состав команды, цели на следующий сезон. Таких разговоров еще не было. Двигаемся от игры к игре. Я думаю, что в конце чемпионата эти вопросы будут актуальными. Теперь есть ЛНЗ, есть Минай – очень веселый, и есть Заря. Какие-то изменения, я думаю, будут. Какие именно и в каком объеме – сейчас трудно об этом говорить».

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чемпионат Украины по футболу назначение тренера Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Александр Поздеев
Николай Степанюк Источник: УПЛ-ТВ
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