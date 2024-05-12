Бенфика отгрузила Ароке 5 голов. В матче принял участие только 1 украинец
Анатолий Трубин отыграл на ноль, Богдан Милованов просидел на скамейке запасных
12 мая состоялся матч 33-го тура чемпионата Португалии между командами «Бенфика» и «Арока». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу «орлов».
Дубль в этом поединке оформил Рафа Силва. Еще по одному голу забили Анхель Ди Мария (пенальти), Оркун Кекчю и Каспер Тенгстедт.
Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и провел весь поединок, отыграв на ноль.
Представитель Украины Богдан Милованов, который защищает цвета «Ароки», просидел весь матч на скамейке запасных.
Сейчас «Бенфика» занимает второе место в таблице национального чемпионата с 79 очками. Первенство уже выиграл «Спортинг» (87 пунктов). До завершения сезона осталось провести всего 1 тур.
Чемпионат Португалии. 33-й тур. 12 мая
Бенфика – Арока – 5:0
Голы: Ди Мария, 25 (пен.), Кекчю, 32, Рафа Силва, 42, 46, Тенгстедт, 77
🦅 Vitória na Luz!#SLBFCA • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/3hxVkoUhyP— SL Benfica (@SLBenfica) May 12, 2024
Termina o jogo#LobosDeArouca #AmorEPaixao pic.twitter.com/oujk6ustIL— FC Arouca (@OficialFCArouca) May 12, 2024
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