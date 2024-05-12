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Чемпионат Португалии
Бенфика
12.05.2024 20:00 – FT 5 : 0
Арока
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Португалия
12 мая 2024, 22:11 | Обновлено 12 мая 2024, 22:12
68
0

Бенфика отгрузила Ароке 5 голов. В матче принял участие только 1 украинец

Анатолий Трубин отыграл на ноль, Богдан Милованов просидел на скамейке запасных

12 мая 2024, 22:11 | Обновлено 12 мая 2024, 22:12
68
0
Бенфика отгрузила Ароке 5 голов. В матче принял участие только 1 украинец

12 мая состоялся матч 33-го тура чемпионата Португалии между командами «Бенфика» и «Арока». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу «орлов».

Дубль в этом поединке оформил Рафа Силва. Еще по одному голу забили Анхель Ди Мария (пенальти), Оркун Кекчю и Каспер Тенгстедт.

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и провел весь поединок, отыграв на ноль.

Представитель Украины Богдан Милованов, который защищает цвета «Ароки», просидел весь матч на скамейке запасных.

Сейчас «Бенфика» занимает второе место в таблице национального чемпионата с 79 очками. Первенство уже выиграл «Спортинг» (87 пунктов). До завершения сезона осталось провести всего 1 тур.

Чемпионат Португалии. 33-й тур. 12 мая

Бенфика – Арока – 5:0

Голы: Ди Мария, 25 (пен.), Кекчю, 32, Рафа Силва, 42, 46, Тенгстедт, 77

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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