Пятая ничья подряд. Ювентус с трудом спас игру с аутсайдером Серии A
12 мая сыграно несколько матчей 36-го тура чемпионата Италии
12 мая сыграно несколько матчей 36-го тура чемпионата Италии.
Ювентус с трудом спас игру с аутсайдером Серии A – Салернитаной (1:1).
Для туринской команды это пятая ничья подряд в чемпионате Италии.
Дженоа без травмированного украинца Руслана Малиновского обыграл Сассуоло (2:1).
Серия A. 36-й тур, 12 мая
Лацио – Эмполи – 2:0
Голы: Патрик, 45+3, Весино, 89.
Верона – Торино – 1:2
Голы: Свидерски, 67 – Савва, 77, Пеллегри, 83
Дженоа – Сассуоло – 2:1
Голы: Бадель, 56, Кумбулла, 63 (автогол) – Пинамонти, 30 (пен)
Ювентус – Салернитана – 1:1
Голы: Рабьо, 90+2 – Пьероцци, 27
События матча
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