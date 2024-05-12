Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пятая ничья подряд. Ювентус с трудом спас игру с аутсайдером Серии A
Чемпионат Италии
Эллас Верона
12.05.2024 16:00 – FT 1 : 2
Торино
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
12 мая 2024, 21:57 | Обновлено 12 мая 2024, 22:10
27
0

Пятая ничья подряд. Ювентус с трудом спас игру с аутсайдером Серии A

12 мая сыграно несколько матчей 36-го тура чемпионата Италии

12 мая 2024, 21:57 | Обновлено 12 мая 2024, 22:10
27
0
Пятая ничья подряд. Ювентус с трудом спас игру с аутсайдером Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

12 мая сыграно несколько матчей 36-го тура чемпионата Италии.

Ювентус с трудом спас игру с аутсайдером Серии A – Салернитаной (1:1).

Для туринской команды это пятая ничья подряд в чемпионате Италии.

Дженоа без травмированного украинца Руслана Малиновского обыграл Сассуоло (2:1).

Серия A. 36-й тур, 12 мая

Лацио – Эмполи – 2:0

Голы: Патрик, 45+3, Весино, 89.

Верона – Торино – 1:2

Голы: Свидерски, 67 – Савва, 77, Пеллегри, 83

Дженоа – Сассуоло – 2:1

Голы: Бадель, 56, Кумбулла, 63 (автогол) – Пинамонти, 30 (пен)

Ювентус – Салернитана – 1:1

Голы: Рабьо, 90+2 – Пьероцци, 27

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Пьетро Пеллегри (Торино).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Занос Савва (Торино).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Кароль Свидерский (Эллас Верона).
По теме:
ВИДЕО. В пустые ворота. Беседин забил в Казахстане впервые с октября 2023
ВИДЕО. Арсенал вышел вперед в матче против Манчестер Юнайтед на 20-й минуте
Черноморец – Металлист 1925 – 3:0. Видео голов и обзор матча
чемпионат Италии по футболу Серия A Ювентус Салернитана видео голов и обзор Лацио Эмполи Верона Торино Дженоа Сассуоло
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна третья украинская команда, гарантировавшая себе еврокубки
Футбол | 12 мая 2024, 07:11 0
Стала известна третья украинская команда, гарантировавшая себе еврокубки
Стала известна третья украинская команда, гарантировавшая себе еврокубки

«Кривбасс» гарантировал себе евросезон

Сколько раундов взял Камбосос? Обнародованы записки судей в бою Ломаченко
Бокс | 12 мая 2024, 09:35 0
Сколько раундов взял Камбосос? Обнародованы записки судей в бою Ломаченко
Сколько раундов взял Камбосос? Обнародованы записки судей в бою Ломаченко

На записках всех судей огромный перевес имел украинский боксер

ВИДЕО. Ломаченко уничтожил Камбососа и вернул себе чемпионский пояс
Бокс | 12.05.2024, 08:37
ВИДЕО. Ломаченко уничтожил Камбососа и вернул себе чемпионский пояс
ВИДЕО. Ломаченко уничтожил Камбососа и вернул себе чемпионский пояс
Порадовали Челси. Арсенал выиграл у Ман Юнайтед и вернул лидерство в АПЛ
Футбол | 12.05.2024, 20:27
Порадовали Челси. Арсенал выиграл у Ман Юнайтед и вернул лидерство в АПЛ
Порадовали Челси. Арсенал выиграл у Ман Юнайтед и вернул лидерство в АПЛ
Стало известно, кем работает Алексей Гай в Шахтере
Футбол | 12.05.2024, 19:24
Стало известно, кем работает Алексей Гай в Шахтере
Стало известно, кем работает Алексей Гай в Шахтере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
12.05.2024, 07:05 2
Бокс
Тренер вратарей Реала назвал Анчелотти кипера, который сыграет в финале ЛЧ
Тренер вратарей Реала назвал Анчелотти кипера, который сыграет в финале ЛЧ
11.05.2024, 12:28 6
Футбол
Украина обыграла Францию и заняла первое место в группе ЧЕ-2024 по soсса
Украина обыграла Францию и заняла первое место в группе ЧЕ-2024 по soсса
10.05.2024, 23:59 2
Другие виды
ВИДЕО. Обнародован момент, после которого Шахтер заработал пенальти
ВИДЕО. Обнародован момент, после которого Шахтер заработал пенальти
11.05.2024, 19:12 13
Футбол
Анчелотти признался, кто будет защищать ворота Реала в следующем матче
Анчелотти признался, кто будет защищать ворота Реала в следующем матче
12.05.2024, 07:01 1
Футбол
Известно, как Лунин отреагировал на новость, что в финале ЛЧ сыграет Куртуа
Известно, как Лунин отреагировал на новость, что в финале ЛЧ сыграет Куртуа
11.05.2024, 00:14 9
Футбол
Свитолина с баранкой разгромила экс-5-ю ракетку на крупном турнире в Риме
Свитолина с баранкой разгромила экс-5-ю ракетку на крупном турнире в Риме
10.05.2024, 19:05 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем