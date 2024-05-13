ФОТО. Лунин вместе с семьей сфотографировались с титулом чемпиона Ла Лиги
Украинский вратарь выиграл восьмой чемпионский титул с «Реалом»
4 мая мадридский футбольный клуб «Реал» досрочно стал чемпионом Испании 2023/24.
В честь этого 12 мая в Мадриде проходит чемпионский парад. Игроки и тренерский штаб «сливочных» ездят по городу на автобусе с открытым верхом и проводят фотосессию с чемпионским титулом.
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин вместе с женой Анастасией и сыном Андреем сфотографировались с чемпионским титулом Ла Лиги.
Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 30 матчей, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл на ноль.
ФОТО. Лунин вместе с семьей сфотографировались с титулом чемпиона Ла Лиги
Lunin con su familia 😍🤍 pic.twitter.com/1qsO4N7p0n— REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) May 12, 2024
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