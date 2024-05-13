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  4. ФОТО. Лунин вместе с семьей сфотографировались с титулом чемпиона Ла Лиги
Испания
13 мая 2024, 00:09 |
673
0

ФОТО. Лунин вместе с семьей сфотографировались с титулом чемпиона Ла Лиги

Украинский вратарь выиграл восьмой чемпионский титул с «Реалом»

13 мая 2024, 00:09 |
673
0
ФОТО. Лунин вместе с семьей сфотографировались с титулом чемпиона Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

4 мая мадридский футбольный клуб «Реал» досрочно стал чемпионом Испании 2023/24.

В честь этого 12 мая в Мадриде проходит чемпионский парад. Игроки и тренерский штаб «сливочных» ездят по городу на автобусе с открытым верхом и проводят фотосессию с чемпионским титулом.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин вместе с женой Анастасией и сыном Андреем сфотографировались с чемпионским титулом Ла Лиги.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 30 матчей, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл на ноль.

ФОТО. Лунин вместе с семьей сфотографировались с титулом чемпиона Ла Лиги

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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