Стало известно, когда Лунин примет решение о продлении контракта с Реалом

25-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин примет решение о подписании нового контракта с клубом после финала Лиги чемпионов 2023/24.

Об этом сообщает испанское издание DefensaCentral, которое специализируется на новостях про «сливочных». В поединке за титул главного еврокубкового клубного турнира подопечные Карло Анчелотти сыграют против «Боруссии» Дортмунд на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 1 июня.

В клубе опасаются, что футболист откажется подписывать новое соглашение со «сливочными», если не сыграет в финале ЛЧ. Ранее сообщалось, что Анчелотти может выпустить Куртуа в старте на финал.

Лунин осознает, что следующий сезон Тибо Куртуа начнет игроком стартового состава, но рассчитывает получать большее игровое время, чем выход в нескольких матчах сезона.

В сезоне 2023/24 Андрей Лунин сыграл 30 матчей в составе «Реала», 12 из которых провел на ноль.