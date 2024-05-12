Стало известно, когда Лунин примет решение о продлении контракта с Реалом
Все решится после финала Лиги чемпионов 2023/24, который состоится 1 июня
25-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин примет решение о подписании нового контракта с клубом после финала Лиги чемпионов 2023/24.
Об этом сообщает испанское издание DefensaCentral, которое специализируется на новостях про «сливочных». В поединке за титул главного еврокубкового клубного турнира подопечные Карло Анчелотти сыграют против «Боруссии» Дортмунд на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 1 июня.
В клубе опасаются, что футболист откажется подписывать новое соглашение со «сливочными», если не сыграет в финале ЛЧ. Ранее сообщалось, что Анчелотти может выпустить Куртуа в старте на финал.
Лунин осознает, что следующий сезон Тибо Куртуа начнет игроком стартового состава, но рассчитывает получать большее игровое время, чем выход в нескольких матчах сезона.
В сезоне 2023/24 Андрей Лунин сыграл 30 матчей в составе «Реала», 12 из которых провел на ноль.
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