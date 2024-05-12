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Испания
12 мая 2024, 21:19 | Обновлено 12 мая 2024, 21:56
1990
1

Стало известно, когда Лунин примет решение о продлении контракта с Реалом

Все решится после финала Лиги чемпионов 2023/24, который состоится 1 июня

12 мая 2024, 21:19 | Обновлено 12 мая 2024, 21:56
1990
1
Стало известно, когда Лунин примет решение о продлении контракта с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин примет решение о подписании нового контракта с клубом после финала Лиги чемпионов 2023/24.

Об этом сообщает испанское издание DefensaCentral, которое специализируется на новостях про «сливочных». В поединке за титул главного еврокубкового клубного турнира подопечные Карло Анчелотти сыграют против «Боруссии» Дортмунд на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 1 июня.

В клубе опасаются, что футболист откажется подписывать новое соглашение со «сливочными», если не сыграет в финале ЛЧ. Ранее сообщалось, что Анчелотти может выпустить Куртуа в старте на финал.

Лунин осознает, что следующий сезон Тибо Куртуа начнет игроком стартового состава, но рассчитывает получать большее игровое время, чем выход в нескольких матчах сезона.

В сезоне 2023/24 Андрей Лунин сыграл 30 матчей в составе «Реала», 12 из которых провел на ноль.

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Андрей Лунин Тибо Куртуа продление контракта трансферы трансферы Ла Лиги Реал Мадрид Лига чемпионов Карло Анчелотти
Даниил Агарков Источник: DefensaCentral
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Комментарии 1
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Octopus
Да уж, действительно есть над чем подумать. Уровень Лунина позволяет играть в топ-клубе, что он и продемонстрировал. Но Анчелотти явно готовит Куртуа под финал ЛЧ, все складывается таким образом, что за это время можно растерять не только игровую форму, но и психическое равновесие. Смириться с ролью второго уже будет не так просто.
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