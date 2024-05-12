Украина. Премьер лига12 мая 2024, 20:19 |
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ФОТО. «русня – LOHI». Матч Кривбасс – Полесье прерван
В Днепропетровской области снова объявлена воздушная тревога
12 мая 2024, 20:19 |
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12 мая проходит матч 28-го тура УПЛ 2023/24 между командами «Кривбасс» и «Полесье».
На 25-й минуте счет в поединке открыл Вячеслав Танковский и вывел житомирян вперед.
На 37-й встреча была прервана из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области.
Пресс-служба «Кривбасса» оригинально сообщила о приостановке игры: «русня – LOHI».
ФОТО. «русня – LOHI». Матч Кривбасс – Полесье прерван
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Комментарии 2
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