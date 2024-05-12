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  4. ФОТО. «русня – LOHI». Матч Кривбасс – Полесье прерван
Украина. Премьер лига
12 мая 2024, 20:19 |
1064
2

ФОТО. «русня – LOHI». Матч Кривбасс – Полесье прерван

В Днепропетровской области снова объявлена воздушная тревога

12 мая 2024, 20:19 |
1064
2
ФОТО. «русня – LOHI». Матч Кривбасс – Полесье прерван
ФК Кривбасс

12 мая проходит матч 28-го тура УПЛ 2023/24 между командами «Кривбасс» и «Полесье».

На 25-й минуте счет в поединке открыл Вячеслав Танковский и вывел житомирян вперед.

На 37-й встреча была прервана из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области.

Пресс-служба «Кривбасса» оригинально сообщила о приостановке игры: «русня – LOHI».

ФОТО. «русня – LOHI». Матч Кривбасс – Полесье прерван

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фото воздушная тревога Кривбасс Кривой Рог Полесье Житомир Кривбасс - Полесье Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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FunnyCat_____
 ну куда вы такое пишете, леша гай обидеться  может 
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HelpUkraine5566
Йо 🤟я знаю как выиграть у России теоретически. Нужно чтобы весь мир помогал нам финансово , а это означает что все наши украинцы и все наши друзья во всем мире должны создавать аккаунты массово новые и существующие ( Инстаграм, Тик Ток и Фейсбук и т.д во всех возможных соцсетях мира! И тогда люди нам будут кидать деньги и будет много оружия за счёт их финансов. Максимальный репост по всему миру! Кохаю всіх 💛💙
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