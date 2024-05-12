12 мая проходит матч 28-го тура УПЛ 2023/24 между командами «Кривбасс» и «Полесье».

На 25-й минуте счет в поединке открыл Вячеслав Танковский и вывел житомирян вперед.

На 37-й встреча была прервана из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области.

Пресс-служба «Кривбасса» оригинально сообщила о приостановке игры: «русня – LOHI».

ФОТО. «русня – LOHI». Матч Кривбасс – Полесье прерван