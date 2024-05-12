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WTA
12 мая 2024, 18:57 | Обновлено 12 мая 2024, 19:10
615
4

Ястремская и Калинина вылетели из парного разряда на супертурнире в Риме

Даяна и Ангелина в двух сетах проиграли американкам Доулхайд / Кравчик в 1/8 финала

12 мая 2024, 18:57 | Обновлено 12 мая 2024, 19:10
615
4
Ястремская и Калинина вылетели из парного разряда на супертурнире в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Ангелина Калинина завершили выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

В 1/8 финала украинки в двух сетах уступили американскому тандему Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик за 1 час.

WTA 1000 Рим. Пары. Грунт. 1/8 финала

Кэролайн Доулхайд (США) / Дезире Кравчик (США) [8] – Ангелина Калинина (Украина) / Даяна Ястремская (Украина) – 6:3, 6:1

Это была вторая встреча тандемов. 24 марта украинки выиграли у американок в 1/16 финала тысячника в Майами.

В четвертьфинале Доулхайд и Кравчик сыграют против победительниц встречи Анджелика Морателли / Камилла Розателло – Джулиана Олмос / Александра Панова.

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Даяна Ястремская Ангелина Калинина Кэролайн Доулхайд Дезире Кравчик WTA Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Олександр Науменко
Даяна і пара абсолютно несумісні речі.
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Nba37
Во многих видах спорта провалы, откровенно говоря чёрная неделя для спорта, так ещё в женской борьбе Грушина не взяла лицензию на ои в Париж, в стрельбе из лука 1 лицензия, в боксе пока что 1 лицензия 
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0
Nba37
Мне  украинский теннис напоминает как вольная борьба, в теннисе нет результатов, так и в вольной борьбе 0 лицензий
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0
Nba37
Результат закономерный, к сожалению на Роллан Гарросе тоже самое будет 
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0
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