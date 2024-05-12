Ястремская и Калинина вылетели из парного разряда на супертурнире в Риме

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Ангелина Калинина завершили выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

В 1/8 финала украинки в двух сетах уступили американскому тандему Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик за 1 час.

WTA 1000 Рим. Пары. Грунт. 1/8 финала

Кэролайн Доулхайд (США) / Дезире Кравчик (США) [8] – Ангелина Калинина (Украина) / Даяна Ястремская (Украина) – 6:3, 6:1

Это была вторая встреча тандемов. 24 марта украинки выиграли у американок в 1/16 финала тысячника в Майами.

В четвертьфинале Доулхайд и Кравчик сыграют против победительниц встречи Анджелика Морателли / Камилла Розателло – Джулиана Олмос / Александра Панова.